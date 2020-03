العرب على بعد خطوات من الأوسكار ويوتيوب يخاطب شابات المنطقة

خطوات تفصل بين العرب والأوسكار

تم الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز الأوسكار لعام 2020 والتي ستقام في التاسع من فبراير القادم. ومن الأفلام التي نالت ترشيحات لجوائز الأوسكار نذكر The Irishman و1917 وOnce Upon a Time in Hollywood وJojo Rabbit وParasite وLittle Women Marriage Story لكن الحصة الأكبر كانت من نصيب فيلم Joker الذي نال 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.

وكان للعرب نصيب من هذه الترشيحات، فقد انضمت 4 أفلام عربية إلى قائمة الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار منهم الفيلمان السوريان ”الكهف“ للمخرج فراس فياض وفيلم ”من أجل سما“ للمخرجة وعد الكاتب وكلاهما مرشحان لفئة أفضل فيلم وثائقي. كما نالت التونسية مريم جعيبر ترشيحاً عن فيلمها ”الأخوة“ لتكون أول مخرجة تونسية تنال ترشحاً للأوسكار، وأخيراً فيلم ”نادي نفتة للكرة“ من إخراج نيف بيات وداميان مغربي عن فئة أفضل أفلام حركة قصيرة.

إيلي صعب يبدع في تصميم أزياء الأطفال

بينما تبقى أنظارنا معلقة على تصاميم الاوت كوتور لموسم ربيع صيف 2020، سنتحدث عن تفاصيل التعاون الجديد الذي أعلن عنه المصمم المبدع إيلي صعب في مجال جديد كلياً، وهو تصميم أزياء الأطفال. فقد أعلنت الدار اللبنانية الفاخرة عن تعاونها مع علامة Simonetta الإيطالية المتخصصة بتصميم أزياء الأطفال، وذلك لإطلاق خط أزياء Elie Saab Junior لأزياء الأطفال. ستحمل أزياء الأطفال الجديدة بصمة المصمم الفريدة من خلال العديد من تصاميم الفساتين الرائعة للفتيات والبدلات للصبيان.

وعن هذه الخطوة الجديدة يقول إيلي صعب: ”إطلاق خط أزياء Elie Saab Junior يعتبر الخطوة الأولى في مسيرة تطوير الدار. تعكس هذه التصاميم هوية الدار وتقدم تصاميم أزياء راقية تعتمد على التقنيات والحرفية التي تتميز بها العلامة. وعلامتي Simonetta وAndrea Montelpare هما الشريكان الأمثل لهذه الخطوة“.

برنامج يوتيوب جديد يخاطب الشابات العربيات

Advertisements

كونوا على الموعد لمشاهدة برنامج ”آية AYA“، البرنامج الأول من نوعه على يوتيوب باللغة العربية والمتخصص بالموضة والجمال. إنه برنامج أسبوعي موجه للشابات من جيل ما بعد الألفية في الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الكبير، وسيتحدث البرنامج عن رحلة مجموعة من الفتيات اللواتي بدأن مسيرتهن من أماكن وخلفيات مختلفة من الحياة حيث سيكتشفن مع كل حلقة من حلقات البرنامج أسلوبهن وقدراتهن الشخصية وإمكانياتهن حتى يصبحن في النهاية من أبرز الوجوه في عالم الموضة والجمال.

وقد تم اختيار اسم ”آية AYA“ لأنه بالعربية يعني المعجزة وصفة الجمال الرائع، وبالإنكليزية يأتي اختصاراً لعبارة As You Are . أما بالنسبة لنجمات العمل، فقد تم اختيارهن من خلال إجراء مكالمات وتجارب أداء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حتى الوصول إلى قائمة إلى بطلات الموسم الأول وهن يارا القين، خبيرة تجميل سعودية، وريم الحمادي، إماراتية عاشقة للموضة، وهيا الياسين، طالبة سورية تدرس الصحافة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وأخيراً آسيا مزيين؛ من المغرب، تنحدر من خلفية مهنية تجمع بين هندسة تكنولوجيا المعلومات والعقارات. سيبدأ عرض أول حلقات برنامج ”آية“ على موقع يوتيوب يوم الأربعاء القادم 29.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على مكان وموعد عروض أزياء ريزورت 2021 في ظل تفشي "كورونا"

اكتشفي طُرق تنسيق "البدلات" على خُطى أشهر العارضات