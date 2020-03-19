"أنتى أقوي".. 10 نصائح هامة لوقاية أسرتك من الأصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني العالم هذه الأيام من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بشكل كبير، إذ وصل عدد مصابيه إلى 202603 آلاف شخص حول العالم، من بينهم 210 حالة في مصر، وفق ما أكدت وزارة الصحة المصرية.

وتعد حماية الأسرة من العدوى والأصابة بالفيروسات مسئولية كبيرة على ربة المنزل، لذلك نستعرض لكِ نصائح لوقاية عائلتك من الإصابة بفيروس كورونا ووفقا لمنظمة المرأة العربية.

1-تجنبِ تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية مثل اللحوم النيئة والبيض، وعدم شرب الحليب غير مغلي.

2-احذري من مخالطة الأشخاص العائدين من السفر.

3- تجنب التجمعات والأماكن العامة مثل المطاعم، والمقاهي، والسينما،والملاهي.

4-العطس أو السعال بإستخدام منديل ورقي مرة واحدة، وإذا لم يتوفر منديل يجب السعال والعطس في الجزء العلوي من الأكمام، ويفضل

الخضروات والفاكهة قد تنقل فيروس كورونا.. كيف تقي نفسك؟

Advertisements

5-غسل الأيدي دائما بالماء والصابون، وفي حالة عدم توافر الماء والصابون يمكن فرك اليدين بمطهر كحولي .

6-تجنب التعامل المباشر دون وقاية مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية، وعند ملامسة الأسطح يجب غسل اليدين جيدًا

7-عدم تبادل الأغراض الشخصية مثل: أدوات الأكل، والشرب، والمناشف، وفرشاة الشعر والأسنان.

اخلع الحذاء على باب المنزل.. 15 نصيحة مهمة تقي من كورونا

8-التواصل مع أقرب مركز خدمات رعاية صحية عند شعور أحد أفراد الأسرة بإرتفاع درجة الحرارة أو السعال، أو صعوبة فى التنفس.

9- وجهى عائلتك وخاصة الأطفال نحو عدم لمس العينين، والأنف، والفم بيد غير نظيفة.

إحنا أقوى من كورونا