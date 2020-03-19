إطلالات أحلام من حفلاتها هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - تتألق النجمة الإماراتية أحلام من خلال حفلاتها بإطلالات مذهلة تناسب مجتمعنا العربي، وتناسب قوامها ولون بشرتها، لذا جمعنا لكِ عدة إطلالات مميزة من وحيها.. فما الأجمل برأيك؟



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إطلالات أحلام بالقفاطين في حفلاتها

أحلام بقفطان أخضر

تغنَّت في بداية عام ٢٠٢٠، في مهرجان الفجيرة الدولي، بقفطان أخضر مزين بالتطريزات باللونين الذهبي والسكري، ومصمم بقَصَّة مميزة في الأكمام، وسرحت شعرها بشكل مموج وبسيط، كما اعتمدت على إطلالة عربية بالقفطان خلال إحدى حفلاتها بموسم الرياض، والتي لجأت بها للمسة الشرقية المناسبة لأجواء الحفل، وصُمم قفطانها بلون مميز من قماش المخمل، واتسم بالتطريزات البرّاقة التي زيّنته من المنتصف وعند الأكمام الواسعة، وأكملت جمال الإطلالة بالحزام الذي أبرز قوامها المتناسق، وتزينت بساعة ماسية وأقراط ناعمة للأذن وخاتم يميل للضخامة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت أحلام تسريحة الشعر المنسدل بطريقة مموجة، وعن مكياجها فقد جمَّلت عينيها بالمكياج السموكي بالتدرجات الترابية، واختارت قلم الروج باللون الزهري.

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إطلالات مميزة لأحلام في "ليلة فنانة العرب"

أحلام بفستان أسود مخملي مزين بالريش الأسود الضخم



في موسم الرياض، تغنَّت أحلام بخمسة فساتين مميزة على مسرح أبو بكر سالم، وارتدت مجوهرات ماسية صُنعت لها خصيصًا للحفل، وسحرت عيون الحاضرين بتفاصيلها، ومنها تميزت في بداية الحفل بفستان أسود مخملي مكشوف الكتفين بتصميم لافت ومزين من الخلف بالريش الأسود الضخم بطريقة مميزة ولافتة، وفي الإطلالة الثانية اختارت تصميمًا أكثر بساطة اعتمد بشكل أساسي على اللون الذهبي البراق والأكمام الواسعة والمجوهرات الطويلة والضخمة، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان مخملي باللون البني الناعم والمزين بحزام من منطقة الخصر مع قصة الكاب الطويلة والمناسبة لفصل الشتاء، وجاءت أيضًا بفستان ذهبي مطرَّز بالكامل مصمم بشكل مكشوف الأكتاف ومزين من الخصر بحزام أصفر وأُكمل بذيل من ذات القماش المكسو بالتطريز اللامع، وعن الإطلالة الأخيرة فقد لفتت الأنظار بفستان أبيض طويل بأكمام ومزين من الأسفل بالريش المميز، واعتمدت إطلالة جماليّة موحدة للحفل؛ ففي المكياج اعتمدت اللون البني المدموج بالأسود والزهري من خبير المكياج محمد حداد، وتجملت بتسريحة الشعر المموجة من طوني صوايا، ولتكمل أناقتها أيضًا استعانت بمجوهرات صُنعت لها خصيصًا على يد تاجر الألماس سامر حليمة، بلغ سعرها 7 ملايين دولار.

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