رسومات تطريز عبايات بالخرز لإطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - العبايات المطرزة بالخرز من أكثر الموديلات انتشارًا بين الصبايا، لا تقتصر على مناسبة بحد ذاتها، تمنح الفتيات بالعالم العربي الإطلالة الفخمة والراقية التي يبحثن عنها.

وتباعًا تحرص أشهر ماركات العبايات على اعتماد موديلات رسومات تطريز عبايات بالخرز، بألوان تناسب كل الأذواق، وتصاميم وقصّات عصرية، اخترنا لكِ أجددها لإطلالة عصرية.





العبايه الشيفون مع الخرز برسومات فروع الأشجار

العبايه الشيفون مع الخرز برسومات فروع الأشجار





هذا الموديل للعبايه الشيفون من elegantfashion.f، بسيطة وأنثوية، مع التصميم المنفوش نسبيًا للعبايه الشيفون، ورسومات الخرز باللون الأبيض، على شكل فروع الأشجار، يزيد من قيمة العبايه وفخامتها، مناسبة اكثر للسيدة الثلاثينية والأربعينية بمناسبات المساء البسيطة.

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العبايه السوداء المخططة بالخرز الأبيض

العبايه السوداء المخططة بالخرز الأبيض



أما العبايه من km.collection، فجاءت تطريزات الخرز بستايل مخطط طولي على الموديل ككل من الأمام، لتمنحكِ إطلالة غنيّة ورشيقة في الوقت نفسه، نسقيعا مع شنطة ميني باللون الأبيض، وصندل مفتوح من نفس اللون، ليتناغم أكثر مع التطريزات البيضاء للعبايه.

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العبايه باللون الأزرق الكلاسيكي وتطريزات فخمة برسومات الورود

العبايه باللون الأزرق الكلاسيكي وتطريزات فخمة برسومات الورود





لفتنا هذا التصميم للعبايه باللون الأزرق الكلاسيكي من abaya gossip، مع تطريزات الورود على جانب العبايه، وتطريزات أخرى على الطريقة الفلكلورية بالخرز الملون.

هذا التصميم بمثابة إطلالتكِ الراقية والعصرية في النهار والمساء، اعتمديه بالمناسبات المهمة، مع طرحة باللون النود البيج أو الأسود حسب ذوقكِ.

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العبايه البسيطة مع الخرز المطرز على الأكمام

العبايه البسيطة مع الخرز المطرز على الأكمام





في المقابل، اخترنا لكِ هذا الموديل البسيط للعبايه من abayat el bushya، مع الأكمام المطرزة بالخرز اللامع، لإطلالة تجمع بين النمط الكاجوال والكلاسيكي، لهذا يمكنكِ اختيارها بمشاوير النهار بكل ثقة، مع إكسسوارات بسيطة، كالشنطة كبيرة الحجم، وحذاء الميول.

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