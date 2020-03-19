إطلالات متنوعة للمحجبات من حنين الصيفي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - تُعتبر حنين الصيفي من أبرز مدوّنات الموضة المشهورات في دول الخليج والعالم العربي، لذا جمعنا لكِ أحدث إطلالاتها الكاجوال والمميزة؛ لتظهري بإطلالة لا مثيل لها.
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تنسيقات كاجوال بتدرجات الألوان الترابية
لاحظنا تكرار اللون البني بتدرجاته في إطلالات حنين الصيفي، لذا جمعنا لكِ أحدث خياراتها؛ كتنسيق بنطال أسود ومعطف طويل بيج، والتجمل ببنطال بني من الصوف ومعطف صوفي بني مع وشاح باللون البيج، والتألق ببنطال من الجينز مع معطف وبلوزة صوفية باللون البني، وإطلالتها ببنطال من الجينز الفاتح مع معطف وبلوزة صوفية باللون البني الداكن.
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إطلالات باللونين الأسود والأبيض
تُعتبر الأزياء المزينة باللونين الأسود والأبيض من أكثر الموضات المميزة إطلاقًا، ومنها ظهرت حنين ببنطال واسع أبيض مع معطف أسود وبلوڤر أسود بكتابات بيضاء، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بالأبيض مع معطف أسود.
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اختيارات حيوية بتصميمات مميزة
اعتمدت حنين الصيفي، مؤخرًا، عدة إطلالات مفعمة بالحياة، منها نسقت معطفًا بنفسجيًّا مع حذاء بوت وحجاب باللون الأسود، واختارت معطفًا طويلًا باللون الفوشيا مع بنطال من الجينز وبلوزة صوفية بيضاء، وتأنقت بفستان زهري مزين بالذهبي مع حزام ناعم للخصر مزين بالفضي.
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