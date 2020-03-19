كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - يبقى الألماس صديق المرأة مع تنوّع شخصيتها، الحالمة والمتمردة، مدمنة الموضة، والمرأة التقليدية. تتوفر خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض بكثرة، لدرجة نكاد نضيع عندما نغوص في الموديلات والخيارات المتاحة. كي لا تقعي في فخ الضياع، ننصحك بتحديد الميزانية وموديل وشكل خواتم ألماس ناعمة من الذهب، حينها فقط ستكونين جاهزة للتسوّق. إلى هذا، أردنا أن نخفف عليكِ الضياع ونجعل عملية شراء خاتم الألماس بسيطة وخالية من الإجهاد. لذا، حصرنا مقالنا هنا بأشكال خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض وبعض المعلومات التقنية المفيدة:

خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض

خاتم مستدير



الخواتم المستديرة هي مظهر كلاسيكي خالد. يبرز هذا الشكل المبهر بشكل طبيعي تألّق الألماس. دائرته كهالة خاصة في قالب السوليتير المستدير مضيفة مستوى مرتفعًا من التفاصيل الدقيقة، التي يتقنها فقط عشّاق الألماس.

على صعيد آخر، من الضروري معرفة أنّ قيمة خاتم الذهب الأبيض تعتمد على القيراط (14 قيراطًا مقابل 18 قيراطًا) ومقدار المعدن المستخدم في صنع الخاتم.

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خواتم ألماس ناعمة من الذهب الأبيض أم البلاتينوم؟

خاتم ذهب ب 14 قراط



أكبر ميزة بين الذهب الأبيض والبلاتين هي التكلفة بالتأكيد. البلاتين أكثر تكلفة لندرته. تجدر الإشارة إلى أنّ البلاتين أكثر كثافة من الذهب، لذا فإن الخاتم نفسه سيزيد وزنه بشكل كبير في البلاتين منه في الذهب. لكي تعتبر قطعة من البلاتين، يجب أن تحتوي القطعة على 95٪ أو أكثر من المعدن، مما يجعلها واحدة من أنقى المعادن الثمينة التي يمكنك شراؤها. بمرور الوقت، سيتلاشى البلاتين بطريقة مختلفة. لن يتحول إلى اللون الأصفر، مثل الذهب الأصفر؛ ولكن، سيبدأ في فقدان لمعانه اللامع وبناء بريق طبيعي.

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كيف يمكنني أن أجعل خواتم الألماس تشّع من جديد؟

خاتم الماس



من الخطط البسيطة للحفاظ على جمال مجوهراتك الألماسية هي نقعها في محلول إزالة الشحوم اللطيف، مثل الماء مع بضع قطرات من السائل المنظف، مرة أو مرتين في الأسبوع. بعد إزالة الألماس من محلول التنظيف، استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ونظيفة لإزالة أي أوساخ متبقية. طريقة أخرى تقضي بنقع الخواتم في مزيج من 1/2 كوب من الخل الأبيض وملعقتين كبيرتين من بايكنغ باودر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. اشطفيها تحت الماء البارد وجففيها جيدًا بقطعة قماش ناعمة. هذا، ويعتمد مصممو المجوهرات على طريقة لافتة: استخدام Windex (أو منظف الزجاج) على الألماس والياقوت والياقوت الأزرق. يمكن استخدام فرشاة أسنان مع صابون يد خفيف أو منظف مجوهرات دقيق على معظم الأحجار الكريمة.