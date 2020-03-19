في يوم الأم أفكار هدايا من أفخم المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً -

جميعنا نتّفق على أن الأم لا تحتاج لمناسبة معيّنة لكي نعبّر لها عن حبنا وتقديرنا لها، ولما قدمته وما زالت تقدمه لنا من دعم وحب وعاطفة وطمأنينة. إلا أننا ننتظر عيد الأم في 21 من شهر مارس من كل عام لكي نحتار في اختيار أجمل هدية وأكثرها أناقة تليق بها هي «ست الحبايب».

أفكار هدايا مجوهرات يوم الأم

تقدم إليك الخليج 365 اليوم مجموعة رفيعة الذوق من أروع تصاميم المجوهرات وأكثرها حداثة، كأفكار هدايا يمكنك الاختيار من ضمنها لإهدائها لوالدتك في يوم الأم.

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أجمل تصاميم المجوهرات هدايا يوم الأم

قلادة بشكل زهرة من مجوهرات لانا الكمال Lana Al Kamal Jewelry

قلادة من الذهب بشكل زهرة من مجوهرات لانا الكمال Lana Al Kamal Jewelry



من مجوهرات لانا الكمال العصرية الفاخرة والمرادفة للتصاميم الاستثنائية، اخترنا لك لعيد الأم هذه القلادة المميزة التي أطلقتها العلامة خصيصاً لهذه المناسبة هذا العام. تم تصميمها من الذهب الأصفر على شكل زهرة، تجمع بين عناصر التصميم الحديثة والتقليدية مع كلمة «أمي» باللغة العربية.

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سوار Wings Embrace من دار غرار Garrad

سوار Wings Embrace من دار غرار Garrad



اخترنا لك في هذا العام من يوم الأم سواراً فاخراً من تشكلية Wings Embrace التي أطلقتها مؤخراً دار غرار Garrard الرائدة عالمياً. وقد تم استلهامها من أطياف قوس قزح التي تعكس ضوءاً ساحراً عبر حبات الألماس، ضمن تخريمات أجنحة الملاك التي ترمز إلى السلام والنقاء والحماية من الخطر.

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سوار Happy Hearts Golden Hearts من شوبارد Chopard

سوار Happy Hearts Golden Hearts من شوبارد Chopard



يعتبر هذا السوار من دار شوبارد Chopard الهدية المثالية ليوم الأم، نظراً للتصميم الراقي والأنيق بالإضافة إلى المعنى الذي يحتويه في طياته والقلبين اللذين يعبران عن قصة القطعة. تم تصميمه من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وترصيعه بحبة متوسطة الحجم من الألماس الفاخر.

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أقراط Trinity من كارتييه Cartier

أقراط Trinity من كارتييه Cartier



تعبيراً عن الحب الحقيق لـ«ست الحبايب»، تعد أقراط Trinity من دار كارتييه Cartier الفاخرة واحدة من أجمل الهدايا ليوم الأم. هي مصممة من الذهب الأبيض، الأصفر والوردي المتداخلة ببعضها البعض في تعبير عن الوفاء والحب والتقدير.

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