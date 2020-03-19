كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - أحدث الكونتوريغ ثورة في عالم المكياج، حيث كان المنعطف الكبير في طريقة التبرّج، إذ أصبح بإمكان المرأة اللّعب على ملامحها وجزئيات وجهها فتتحكّم في الأحجام كيفما أرادت، إذ بات بإمكانها تصغير ما تراه كبيرًا وإبراز ما تجده قابلاً للتكبير.



تقوم تقنيّة الكونتورينغ على اللعب بالألوان والإضاءة بهدف إخفاء بعض العيوب وإبراز مكامن الجمال عند المرأة، ولإظهار المناطق التي نودّ إبرازها نضع لون أفتح من لون البشرة (highlight)، ولإخفاء أو إعطاء عمق لمنطقة محدّدة نضع اللون الغامق ما يعمل على إبراز الفاتح أكثر.



ولكن يبقى هناك سؤالٌ وضع المرأة في حيرة، إذ تعمد بعض النساء إلى وضل الكونتورينغ قبل الفاونديشن والبعض الآخر يضعه بعد الفاونديشن، فأيهما أصح؟ الكونتورينغ قبل أو بعد الفاونديشن؟.

الحقيقة أن الحالتين تجوزان، ولكن لكلّ منهما طريقة تختلف بتفاصيلها عن الأخرى، إليكِ فيما يلي تقنية وضع الفاونديشن قبل كريم الاساس وتقنية وضع الفاونديشن بعد كريم الاساس.

تابعي المزيد: حيل جمالية لإخفاء الحبوب وتصغير الأنف.. وأكثر



الكونتوريغ قبل الفاونديشن

كونتورينغ



طبقي الهايلايت تحت العيون بشكل مثلث مقلوب وامرغيه باسفنجة مكياج رطبة أوبفرشاة مكياج ثم طبقي الكنتور على خط الجبين ولا سيما عل جوانب الانف لتنحيفه ثم امرغي هذه الخطوط وابدإي بتطبيق المكياج. يمكنك من بعدها أن تطبقي كريم الأساس على الخدين بتركيبة سائلة أو تركيبة البودرة الخفيفة لتثبيت الكنتور.

تابعي المزيد: كونتورينغ الصدر.. تكبيره ورفعه في خمس دقائق

Advertisements

الكنتور بعد الفاونديشن



ابدأي بمد كريم الأساس قبل الكنتور، امرغيه على كل الوجه لكي يوحِد لونه. ثم طبّقي الكونسيلر على العيون وامرغيه لتبييضها وإشراقها. من بعدها طبقي الكنتور على جوانب الأنف وخط الجبين وبخطين على الخدود لنحتها وإبرازها. ثم طبّقي الهايلايتر بخط عند نصف الأنف لتسليط الضوء على أنف رفيع. ثم امرغي كلَ الخطوط مع بعضها لكي تحصلي على وجه منحوت.

تابعي المزيد: طريقة عمل غمازة الذقن بالمكياج