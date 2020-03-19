كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - منذ سنوات قليلة تراجع الإقبال على العطور برائحة الورد بشكل واضح، حيث اكتسبت سمعة بأنّها رائحة سيدة عجوز، وعتيقة الطراز، لا تمّت للموضة أو الرومانسية بصلة.

وسيطرت الأنواع الأخرى على السوق والمعارض: رائحة الخشب، والعنبر، والليمون وغيرهم. بحلول عام 2020 عادت العطور برائحة الورود بقوّة إلى عالم العطور: رائحة رومانسية مليئة بالورد. بعض روائح هذه العطور كلاسيكية، وبعضها جديد؛ إليكِ أفضل العطور إذا كنتِ من محبات الورد:



عطور برائحة الورود:‬Byredo Rose of No Man's Land

عطور برائحة الورد

عطر زهري شرقي بمكوّنات من الفلفل الوردي. تم إطلاق عطر "بيريدو روز" للنساء والرجال في عام 2015. النفحات العليا هي الفلفل الوردي والوردي الأحمر التركي. المكونات هي الورد الأحمر التركي وزهر التوت. قاعده العطر تتكون من ورق البردي والعنبر.

عطر لأجمل سهراتك الرومانسية الحالمة. يمكنك تجربته، وإن أحببته ولم يناسب بشرتك، ننصحك بأن تهديه لشريكك.

وجود الفلفل لا شكّ سيطعّم رائحة لا يمكن تجاهلها.

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عطر برائحة الورد: Tom Ford Café Rose

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عطر كافيه روز هو عطر شعبي من توم فورد للنساء والرجال، وتم إصداره في عام 2012. رائحته من الأزهار الخشبية. يتم تسويقه من قبل شركات أستي لودر. مكوّناته: زعفران، فلفل أسود، روائح قلب الورد، وردة بلغارية وقهوة وردة تركية، العنبر، الباتشولي، خشب الصندل، والبخور.



عطر برائحة الورد: Heretic Parfums Dirty Rose

عطور برائحة الورد

تم الجمع بين الزهور والورد والبرغموت الحمضي، والفلفل الوردي الحار، ومكوّنات المشمش المثيرة؛ للحصول على عطر أنثوي رائع. تم إطلاقه بواسطة العطار الطبيعي دوغلاس ليتل.

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عطر برائحة الورد: Frederic Malle Une Rose

عطور برائحة الورد



‫إذا كنتِ من محبات الفاكهة والعسل والورود التركية، نقول لكِ هذا هو عطرك؛ بل هو نفحة العطور الأعمق والأذكى ‬‬‬

أُطلق هذا العطر عام 2003، ولا يزال المفضّل لدى الكثير من السيدات (إجمالاً هو يناسب من هنّ فوق الثلاثين من العمر).

تم تصنيف هذا العطر بالتوب 5 بين عطور Malle Fredric، وهو العطر الأجمل إن كنتِ تفضلين العطور الفرنسية.