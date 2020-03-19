طريقة استخدام فيتامين سي على البشرة وفق الخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - الفيتامين سي هو واحد من أهم المكونات التي يجب إضافتها الى روتين العناية بالبشرة الخاص بجميع النساء، وذلك وفق الاختصاصيين والخبراء، نظراً الى النتائج الفعالة جداً والمثبّتة التي يتركها على البشرة، والخصائص المفيدة التي يمتلكها، والتي تمنح المرأة بشرة صحية مثالية. لكن ما الطريقة الصحيحة لاستخدام فيتامين C على البشرة؟ إليك الإجابة من الخبراء.

فوائد الفيتامين سي للبشرة

فوائد الفيتامين سي للبشرة



الفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويكافح الأضرار التي يسببها التلوث البيئي للبشرة، مثل تباطؤ عملية إنتاج الكولاجين، وزيادة إنتاج الميلانين الذي يؤدي الى ظهور البقع الداكنة والتصبغات. كما يمتلك فيتامين C قدرة كبيرة على توحيد لون البشرة وإزالة الاسوداد عن طريق تقليل تكوين الميلانين في الجلد. إضافة الى أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويساعد في إصلاح خلايا البشرة التالفة.

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كيف يجب استخدام الفيتامين سي على البشرة؟

استخدام الفيتامين سي على البشرة



يقول الخبراء في مجال العناية بالبشرة، إن السيروم هو الشكل المفضل لفيتامين سي، لأنه يحتوي على نظام توصيل مثالي، ومصمم ليتم استخدامه قبل المرطب. وبالإمكان استخدام سيروم الفيتامين سي في الصباح والمساء، كما بالإمكان استخدامه خلال النهار لأن خصائصه المضادة للأكسدة تعمل كدرع ضد التلوث والعوامل البيئية الضارة. في البداية، اغسلي وجهك بالغسول الملائم، من ثم طبقي سيروم فيتامين سي، بعدها ضعي كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك.



أي فيتامين سي هو الأفضل

فيتامين سي



قد لا تحتوي جميع الأمصال على الفيتامين سي الخام في تركيبتها، رغم وجود ملصق يؤكد ذلك، وبذلك لا يمكنك الحصول على النتائج نفسها التي يمنحك إياها فيتامين سي النقي. لذلك، ينصحك الخبراء باستخدام أنواع سيروم الفيتامين سي عالية الجودة والتي تحتوي على كمية مركزة من الفيتامين سي، من بينها Vitamin C Brightening Serum من Avon، الذي يشتمل في تركيبته على 10 في المئة من فيتامين سي النقي المعروف بحمض الأسكوربيك، وThe Ordinary's Ethylated Ascorbic Acid 15% Solution.

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كيف تعرفين أن سيروم الفيتامين سي منتهي الصلاحية؟

سيروم الفيتامين سي



يقول الخبراء أن تغيّر لون سيروم الفيتامين سي يدل على أنه أصبح منتهي الصلاحية ويجب التخلص منه فوراً، لا سيما أن الفيتامين سي يتأكسد ويتغير لونه عندما يتعرض للهواء، وبالتالي يفقد فعاليته ولا يعود يأتي بالنتائج نفسه التي يجب أن يتركها على البشرة، فيتحول لونه من ذهبي نابض بالحياة الى لون برتقالي – بني. وعموماً، احرصي على اختيار سيروم فيتامين سي ذي عبوة محكمة الإغلاق بدلاً من زجاجة قطارة، فبهذه الطريقة يستمر لوقت أطول ويكون أكثر فعالية.

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