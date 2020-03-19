كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - تكثر فوائد السكر وماء الورد للوجه فهذا المزيج يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والالتهابات وهو غني جدًا بالفتامينات المتنوعة ما يُعزز منافعه للحصول على بشرة جميلة ومتوهجة.

إليكِ في ما يلي أفضل الخلطات الطبيعية لتقشير الوجه بالسكر وماء الورد للعناية بالبشرة بالإضافة إلى فوائد هذين المكوّنين على الوجه.

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خلطة تقشير الوجه بالسكر وماء الورد

خلطة السكر وماء الورد





المكونات:

10 ملاعق كبيرة من حبيبات السكر البيضاء أو السكر البني 3 ملاعق صغيرة من ماء الورد

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند العضوي

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو النقي



الطريقة:

نظّفي الوجه جيدا بغسول خفيف لا يحتوي على عطور.

اشطفي الوجه بالماء الساخن، فالمياه الساخنة سوف تفتح المسام، مما يجعل بشرتكِ أكثر عرضة للتنظيف.

طبّقي كمية كافية من هذا المقشر على الوجه مع التدليك في حركة دائرية لمدة خمس دقائق للسماح للحبيبات لإزالة خلايا الجلد الميتة.

اشطفي الوجه جيدًا.

اتبعي هذه العملية مرة في الأسبوع.



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فوائد تقشير الوجه بسكر وماء الورد

تقشير الوجه بسكر وماء الورد

يساعد في علاج حب الشباب والبثور. يقلل من ظهور عيوب الجلد ويعزز لون البشرة وجعلها صحية. يساعد في السيطرة على الدهون الزائدة، التي تتسبب في انسداد المسام. يهدّئ البشرة ويحمي الطبقة الخارجية من أضرار أشعة الشمس. يشد المسام ويرطب الجلد لبشرة متوهجة.

مضاد للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الإحمرار والالتهابات.



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فوائد السكر للبشرة

فوائد السكر

يحسن من جمال البشرة ونضارتها. يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديدها. يساهم في المحافظة على نعومة الجلد وإزالة الأوساخ عن البشرة. يحافظ على توازن الزيت في الجلد وبذلك لن يسمح للبشرة أن تكون جافة أو دهنية جداً. يكافح علامات الشيخوخة ويساعد على إبقاء البشرة أكثر شباباً.

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فوائد ماء الورد للوجه

ماء الورد

تنظيف البشرة وفتح المسام وإزالة الأوساخ والزيوت العالقة بالوجه. ترطيب الوجه وتبريد حروق الشمس ما يُساهم ذلك في إكساب البشرة المزيد من النعومة، والليونة، والبرودة. تعديل حموضة الوجه ما يمنع نمو البكتيريا، وبالتالي يحدّ من تطوّر بعض المشاكل الجلدية. محاربة حب الشباب وآثارها: يساعد ماء الورد على إزالة الزيوت الزائدة من الوجه، كما يحارب البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب. منع تهيّج الجلد واحمراره: يمتاز ماء الورد بأنّه مُضاد للالتهابات، ما يساعد على التقليل من التهيّج المصاحب لبعض الأمراض الجلدية. التقليل من انتفاخ تحت العينين ومنح الشعور بالراحة.

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