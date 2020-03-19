كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:46 مساءً - قصات الشعر الفرنسية هي تقنية ثورية تستخدم الشعر لوضع الوجه في إطار مميّز مع مراعاة شكل الرأس. يستخدم الفرنسيون قصات شعر طويل فرنسي لإبراز السمات بدلاً من تغطيتها. النتائج هي مظهر ناعم وأنثوي، مثل الكثير من المشاهير على غلاف المجلات.

وتأتي القصات على شكل طبقات، مع تدرّج لهذه الطبقات، هو بلا شك أجمل قصة شعر للشعر الطويل.

ما يلي قصات شعر طويل مدرج فرنسي، نأمل أن تعجبك؛ تتخلّل هذه المقاطع بعض النصائح من أهم خبراء الشعر.

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قصات شعر طويل مدرج فرنسي مع غرّة

قصات شعر طويل



يكاد يتفق خبراء الشعر أنّه لا توجد دولة مصدر إلهام مثل الفرنسيين. لذلك ليس من المستغرب أن يمتد جمال الباريسيين المميز والأنيق إلى الطريقة التي يصممون بها الشعر. مصفف الشعر الشهير ومؤسس صالون RAW أنطوني نادر يقول:

"قصّة شعرك تحتاج إلى طبقات ناعمة محبوكة لتمنح الشعر حركة تبدو مشوشة". ويضيف: أنتِ بحاجة إلى إبقاء خصلات شعرك ذات حجم (وذلك بهدف إبراز طول الحاجبين).

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قصات شعر طويل مدرج فرنسي دون غرّة

قصات شعر طويل



تتمتع الفرنسيات الأصليات بجميع ألوان الشعر الطبيعي (الأسود والأشقر والبني والأحمر)، وجميع ألوان العيون الطبيعية (الأزرق والبني والرمادي والأخضر). لون الشعر الأكثر شيوعًا هو البني، ولون العين الأكثر شيوعًا هو أيضًا، بلون بشرة معتدل إلى حد ما.

النظرة المستوحاة من السبعينيات هي إبقاء الشعر مستويًا في الأعلى، مع كل الحركة في نهايتها. هذه الموضة تعود هذا العام في فرنسا والعالم.

التدرّجات والطبقات تزيد من سماكة الشعر. الشعر المستقيم ينقص من حجم الخصلات وكثافتها؛ من هنا، ليس غريباً أن تضيف الطبقات الرفع والحركة. يتطلب خلق الطبقات على شعر مستقيم استخدام "بيبي ليس"؛ لتسريح الشعر أو تجعيده، أو مجفف شعر بفرشاة مستديرة.