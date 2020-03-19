نصائح لمرضى الربو يجب اتبعها للوقاية من فيروس كورونا

حددت جميعة الربو الخيرية، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة مجموعة من النصائح التي يجب اتبعها مرضى الربو للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية، النصائح التي نشرتها الجمعية الخيرية لمرضى الربو، والتي يقدمها لكم التقرير التالي:
- ابقي في منزلك لمدة 7 أيام إذا كنت تعيش بمفردك، أما إذ كنت تعيش مع آخرين فعليك البقاء بمفردك 14 يوما، وأيضا يحتاج كل فرد في منزلك إلى البقاء في المنزل لأسبوعين.
- إذا لم تختف أعراض "كوفيد-19" بعد 7 أيام، أو ازدادت سوء، أو كنت تواجه صعوبة في التنفس، اتصل بخدمات الطوارئ إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة، وأخبرهم أنك مصاب بالربو وما إذا كانت أعراض الربو تزداد سوءا.
- إذا كنت مصاب بسعال الربو ولست متأكد مما إذا كان السعال من أعراض "كوفيد-19" أو مرتبطا بالربو، فأخبر الطبيب الذي تتابع معه.
- استمر في تناول جميع أدوية الربو المعتادة.
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