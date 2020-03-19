جميلة عوض توجه رسالة بالكمامة: علينا أن نبدأ التفكير كمجتمع وليس أفرادا

وجهت الفنانة جميلة عوض رسالة إلى جمهورها بشأن فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح جميع بلاد العالم، حيث نشرت الفنانة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت مرتدية كمامة، وكتب عليها "مع كل شيء يجرى في الوقت الحاضر، من الصعب حقا أن تظل إيجابيا".

وأضافت "يجب أن أعترف بأنني تعرفت على أشياء كثيرة في منزلي لم أدركها سابقا، وأشعر أنني بحالة جيدة حيال قضاء المزيد من الوقت مع العائلة".

وتابعت جميلة خلال منشورها قائلةً: "لكن ما زلت أشهد الكثير من الناس في الشوارع وهم لا يرتدون أي أقنعة أو قفازات أو حتى يحملون معقم اليدين، يتيح محاربة هذا معا بشكل إيجابي".

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وأشارت الفنانة موجهة رسالة للمجتمع ومتابعيها: "من المهم جدا أن تبدأ التفكير كمجتمع، وليس أفرادا، يتيح نشر الأفكار الإيجابية والتشجيع، والحذر من المعلومات التي نشاركها".

وتحدت جميلة خلال منشورها مع الفنانة منى زكي، وطلبتها بارتداء قناع مرفق برسالة ايجابية ونشر الوعي، معلقة "أخيرا وليس آخرا ، دعنا نخرج أفضل ما في الوضع الحالي ونستمتع بوقت ممتع مع عائلاتنا المحبوبة".