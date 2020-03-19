رغم الهلع الذي يسببه كورونا.. مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ80 في الحجر الصحي

حالة من الهلع تنتاب البعض فور سماعهم لمصطلح الحجر الصحي، إلا أن الحياة داخله تبدو رائعة، وذلك ما حدث بالفعل في إسبانيا في ظل أزمة كورونا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فأنه خلال مقطع فيديو جرى تصويره في لافابييس، الحي التاريخي في مدينة مدريد بإسبانيا، يُظهر لحظات مثيرة للمشاعر بعد أن فاجأ الجيران عجوزا في الحجر الصحي بكعكة أمام باب منزلها احتفالا بعيد ميلادها الثمانين.

ونادى أحدهم الجارة العجوز المسماة تشارو، وعند فتحها الباب وجدت كعكة موضوعة على طاولة في الخارج، وعندها بدأ جيرانها بالغناء متمنين لها عيد ميلاد سعيدا من نوافذ شققهم.

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ويمكن رؤية تشارو وهي تكافح لكبح دموعها وهي عند مدخل شقتها، ثم خرجت إلى ممر المبنى لتلوح إلى جيرانها وتشكرهم عبر التصفيق من خلال النافذة أثناء استمرارهم في الغناء.

وأفاد ناتشو، أحد جيران شارو، أن المرأة البالغة من العمر 80 عاما "تمر بوقت عصيب".

وتابع: "أقل ما يمكننا فعله كجيران هو دعم بعضنا البعض، فتشارو شخص في موضع خطر ولا نعرف ما الذي سيحدث مع منازلنا، لكنها محظوظة لأن لديها عقدا لمدة عام آخر".

وأضاف: "أنها تمر بوقت عصيب وأقل ما يمكننا القيام به كجيران هو دعم بعضنا البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الضعفاء".