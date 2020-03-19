"بالأبيض والأسود".. سوسن بدر تنضم لحملة "ابق في المنزل" (صور)

انضمت الفنانة سوسن بدر، لحملة "ابقِ في المنزل - stay at home"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت بدر: "ياريت كلنا نحاول نقعد في البيت، ربنا يعدي الأيام دي على خير، واتمنى الصحة والسلامة للجميع"، ورافقة صورة لها "بالأبيض والأسود"، مرتدية "تربون" منقوش ومتعدد الألوان، مرتدية أزياء شتوية قاتمة اللون ومجوهرات فضية.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 1700 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "زي القمر بجد"، و"كل ما تكبري تحلي يا سوسن"، و"بنحبك جدا يا ديفا الفن المصري".

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ما هو مرض كورونا؟

فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، يتميز بأنه غامض ونادر من عائلة فيروس كورونا، وتبدأ أعراضه كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.