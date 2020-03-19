5 أسباب تجعل ظلال جفون هدى بيوتي الجديدة أساسية في حقيبة مكياجكِ

هدى تعرف جيداً ما نحتاج إليه من المكياج وما يوفر علينا الوقت والجهد بدون المُساومة على جودة واحترافية اللوك النهائي لإطلالاتنا. لهذا، تنضم إلى قائمتنا 5 ظلال جفون جديدة من المجموعة المحبوبة لعاشقات الجمال "مات آند ميتال ميلتيد" وهي ظلال العيون المطفية واللامعة.

تتسم المجموعة بتوليفة رائعة من التركيبات السائلة للظلال التي تمزج بين اللمسات المطفية والمعدنية، إذ تجمع كل علبة من العلب المزدوجة بين ظل مطفي ومخملي غني من جهة، وآخر لامع وبرّاق من جهة ثانية.

عيون ساحرة بأسهل طريقة

التشكيلة الجديدة من ظلال ’مات آند ميتال ميلتيد‘ هي استجابة لتطلّعات واحتياجات عاشقات العلامة، فهي سهلة التطبيق تُمكّننا ببساطة من رسم الظل على الجفن باستخدام الريشة المخصصة ثم دمجها بإصبع اليد أو بالفرشاة حتى الوصول إلى درجة اللون المطلوبة.

للخبيرة المُحترفة في تقنيات المكياج أو المُبتدئة، تتيح الظلال مجموعة واسعة من الخيارات مثل التفنن بتحديد أجزاء الجفن وإبرازها أو وضع عدة طبقات وصولاً إلى تجربة أشكال وخطوط مختلفة أو إبراز الزاوية الداخلية للعينين.

المجموعة الثورية والأساسية في حقيبة مكياجكِ تتميز بسهولة الاستخدام إلى أقصى درجة، ما يضمن ابتكار عدد لا نهائي من الإطلالات خلال ثوان قليلة.

تدوم 12 ساعة

صُمّمت ظلال العيون السائلة لوضع طبقة واحدة أو مزجها بعدة طبقات تجمع بين اللون الغني واللمعان البرّاق وسهولة المزج والثبات لوقت طويل، فتصميمها وتركيبتها مضادة للتلطخ ومقاومة للماء مع لون يدوم لمدة تصل إلى 12 ساعة، ما يُعد ثورة حقيقية في عالم الجمال.

الفرق بين الظلال المُخملية والميتاليك

الظلال المطفية المخملية تأتي بتدرّجات غنية ومُشبعة بالألوان، يسهل دمجها وتطبيقها بعضها فوق بعض باستخدام إصبع اليد أو الفرشاة. كما تحتوي تركيبة المسحوق على خواص امتصاص الزيت التي تساعد على ثبات الظل لفترة أطول دون أن يتلطّخ أو يزول.

ويتيح تصميم الريشة المتميز استخداماً مزدوجاً، حيث يمكن استخدامها لتطبيق الظل السائل بالشكل المألوف على كامل الجفن، كما تتميز بوجود حافة محددة تتيح تطبيق الظل كمحدد للعين فقط.

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الظلال المعدنية الغنية بألوانها تضمن الحفاظ على مظهر متألّق للعين يدوم طويلاً مثل مقاومة التلطّخ والجفاف الفوري. أما تصميم الريشة المستوحى من فراشي الرسامين فيضمن استخداماً سهلاً وتطبيقاً دقيقاً إلى جانب التحديد المثالي والدقيق للعين بفضل حافتها الرقيقة.

نصيحة هدى لأفضل تطبيق

تتميز التركيبة المطفية بقوام كثيف وغني، وللحصول على تطبيق متوازن يُنصح بالتعامل مع كل عين على حدة، حيث توضع 3 قطرات من المستحضر على طول الجفن وتُمزج بعدها بأسرع وقت ممكن.

بفضل هذا النوع من الظلال السريع الجفاف، لن نحتاج إلى الانتظار طويلاً قبل تطبيق التركيبة اللامعة، التي تتميز بدورها بإشراقة كاللؤلؤ، لذلك ينبغي التأكّد من إزالة أي كمية زائدة من المستحضر عن الفرشاة قبل تطبيقه على الجفن.

ألوان تُناسب أسلوب حياتكِ أياً كان

تستلهم المجموعة سحرها من عاشقات الموضة الشغوفات بأسلوب الحياة الفاخر والراقي، ما يجعلها خياراً رائعاً للتألق بإطلالة جذابة. تتألّف التشكيلة الجديدة من 5 ألوان ساحرة بتدرجات تضمن لكِ الحصول على أحدث الصيحات أو الإطلالات اليومية السهلة، فقط دعي مُخيّلتكِ تتلاعب بألوانها، وهي:

سينامن توست & هيلا هوني: لون دافئ ولمعان نحاسي قوي

في آي بينك & مليون دولار ديلز: وردي مائل نحو البنفسجي

ريكويست لايت & سلو جامس: موف ضبابي

فرينش ليس & دايموند دريب: ليلكي ثلجي

كشمير روب & بينتهاوس سوت: بنّي مائل نحو الرمادي الكشميري

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