في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وما يشهده سوق الكمامات من إقبال كبير أدى إلى رفع أسعارها، لجأ البعض لطرق أخرى للحصول على كمامات مصنعة في المنزل.
من جابنه قالت الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ الكمامات المصنوعة في المنزل سواء من المناديل الورقية أو غيرها من الخدمات غير مطابقة للمعايير الصحية، موضحة أنّ الكمامة لها عدة موصفات بداية من الخامات الطبية المعقمة وحتى قطعة المعدن في أعلاها والتي تحدد بحسب بروز الوجه وربطها بإحكام في مؤخرة الرأس لتأمين منطقة الفم والأنف.
وتابعت مختار، في حديثها لـ"الوطن"،: "ما نشهده من تعامل خاطئ مع الكمامات يمثل خطرا على الصحة العامة، فمنظمة الصحة العالمية قررت علينا ارتداء الكمامات حال الشعور بالمرض أو مخالطة مريض، إنما ما نشهده من ارتداء الكمامة ومسكها بأيدي غير نظيفة أو لمس الوجه والهاتف ثم لمسها يؤدي إلى انتشار المرض".
ونشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي الحالات التي يجب أن تستعمل "الكمامة" وتمثلت في:
الحالات التي يجب أن تستعمل "الكمامة"
- إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.
- ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس.
- لا تكون الكمامات فعالة إلا إذا اقترنت بالمدوامة على تنظيف اليدين إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.
- إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها والتخلص منها.
كيفية ارتداء القناع واستعماله ونزعه والتخلص منه
- اغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسا، أو اغسلهما بالصابون والماء قبل ارتداء القناع.
- غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.
- تجنب لمس القناع أثناء استعماله؛ وأن لمسته، فاغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسا، أو اغسلهما بالصابون والماء.
- استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تعيد استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.
- احرص على نزع القناع من الخلف (ولا تلمس مقدمته)؛ وتخلص منه فورا برميه في حاوية مغلقة؛ واغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسا، أو اغسلهما بالصابون والماء.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الكمامات المصنعة منزليا تحمي من كورونا؟.. خبيرة طب وقائي تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.