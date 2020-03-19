هل الكمامات المصنعة منزليا تحمي من كورونا؟.. خبيرة طب وقائي تجيب

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وما يشهده سوق الكمامات من إقبال كبير أدى إلى رفع أسعارها، لجأ البعض لطرق أخرى للحصول على كمامات مصنعة في المنزل.

من جابنه قالت الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ الكمامات المصنوعة في المنزل سواء من المناديل الورقية أو غيرها من الخدمات غير مطابقة للمعايير الصحية، موضحة أنّ الكمامة لها عدة موصفات بداية من الخامات الطبية المعقمة وحتى قطعة المعدن في أعلاها والتي تحدد بحسب بروز الوجه وربطها بإحكام في مؤخرة الرأس لتأمين منطقة الفم والأنف.

وتابعت مختار، في حديثها لـ"الوطن"،: "ما نشهده من تعامل خاطئ مع الكمامات يمثل خطرا على الصحة العامة، فمنظمة الصحة العالمية قررت علينا ارتداء الكمامات حال الشعور بالمرض أو مخالطة مريض، إنما ما نشهده من ارتداء الكمامة ومسكها بأيدي غير نظيفة أو لمس الوجه والهاتف ثم لمسها يؤدي إلى انتشار المرض".

ونشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي الحالات التي يجب أن تستعمل "الكمامة" وتمثلت في:

الحالات التي يجب أن تستعمل "الكمامة"

إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد. ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس. لا تكون الكمامات فعالة إلا إذا اقترنت بالمدوامة على تنظيف اليدين إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها والتخلص منها.

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