لم تحدث حتى الآن.. حقيقة انتقال كورونا من الأم الحامل للجنين عند ولادته

كشف الإعلامي أحمد فايق حقيقة نقل فيروس كورونا من الأم الحامل إلى وليدها، وذلك خلال تقديمه حلقة خاصة عن "فيروس كورونا" من برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح فايق أن العلماء أجروا دراسة على 4 سيدات مصابات بفيروس كورونا بنسبة شديدة، خلال فترة حملهم، ولما أنجبوا أطفالهم كانت الأطفال بصحة جيدة دون أي أعراض على الأطفال الوليدة.

وأشار فايق إلى أنه حتى الآن لم يُثبت انتقال الفيروس من الأم إلى ابنها أثناء الحمل والولادة، لافتًا إلى إن السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا تعافوا من الفيروس بطريقة طبيعية وبدون الحصول على أي أدوية مضادة للفيروسات، وتوصلت الإبحاث إلى أن الحوامل المصابات بالفيروس واللاتي تعافين حصلن على مناعة ضد الفيروس، وقد ينقلن هذه المناعة إلى أطفالهن.