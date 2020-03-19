لازال الفنان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، يخضعان في منزلهما يقضيان فترة الحجر الذاتي، بعد مغادرتهما للمستشفى لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكشفت ساندرا هانكس شقيقه نجم هوليوود، أن شقيقها لازال معزولا هو وزوجته بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في أستراليا.
وذكرت ساندرا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد تواصلت مع أخي، أنه ليس في أحسن حال، لكنه لا يزال بخير"، وتابعت أن شقيقها ممثل وليس إله، مؤكدة أن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة.
وكان الزوجين جرى احتجازهما في مستشفى جامعة جولد كوست كوينزلاند، بعد تشخيصهما من قبل مسؤولي الصحة هناك بالإصابة بفيروس كورونا، وغادراها اليوم إلى منزل استأجراه ليقضيا فترة الحجر الصحي فيه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وحافظ هانكس على التواصل مع متابعيه وجمهوره بمواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاعهم على حالته بعد خروجه من المستشفى، هو وزوجته ريتا ويلسون، وكلاهما 63 عاما، قائلا لهم إن الفحص في أستراليا جاء إيجابيا يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أنهما لديهما أعراضا مثل التعب والقشعريرة وآلام في الجسم وحمى خفيفة، كما وجه متابعيه بالاعتناء بأنفسهم.
كان هانكس أعلن عن النبأ المحزن، عندما كان يعمل على فيلم السيرة الذاتية لحياة نجم البوب الراحل الفيس بريسلي.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقه توم هانكس بعد إصابته بكورونا: ليس في أحسن حال لكنه بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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