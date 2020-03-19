وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة لصديقتها الفنانة هند البحرينية، بعدما أعلنت الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك، وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد كلنا نحبك وأنتي قوية وشدي حيلك، بتطلعين لولادك وحبايبك وجمهورك نحبك، وأنتي بإذن الله أقوى من الكورونا، استودعك الرحمن وبعتذر لأني لتو عرفت الخبر".
وكانت هند البحرينية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من إسبانيا، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس، إذ غردت من داخل الحجر الصحي في أحد المستشفيات في المنامة، قائلة: "مساء الخير، من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام لهند البحرينية عقب إصابتها بفيروس كورونا: استودعك الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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