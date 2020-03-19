قد لا تظهر على المريض.. تطور أعراض كورونا من اليوم الأول وحتى الأخير

أعراض بسيطة يمكن أن تظهر على الشخص دون أن تنظر بالإصابة بفيروس كورونا المستجد والخطير، من جانبه أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تطور أعراض كورونا خلال مدة 12 يوما.

اليوم الأول

يعاني المرضى من الحمى وقد يعانون أيضا من التعب وألم العضلات والسعال الجاف، ربما تكون قد تعرضت للإسهال أو الغثيان قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض.

اليوم الخامس

يعاني المرضى من صعوبة في التنفس والحمى، وخاصة إذا كانوا أكبر سنا أو لديهم حالة صحية سابقة.

وفي دراسة أجريت في ووهان بالصين أنه من بين 138 مريضا، عانى حوالي 10٪ من الإسهال والغثيان قبل يومين من تطور الحمى وضيق التنفس.

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اليوم السابع

تبدأ آلام الصدر وضيق التنفس، وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

اليوم الثامن

تظهر أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في اليوم الثامن، حيث لا تستطيع الرئتين تزويد أعضاء الجسم الحيوية بما يكفي من الأكسجين.

اليوم العاشر

عادة يدخل المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس وحدة العناية المركزة في اليوم العاشر.

اليوم 12

تبدأ الحمى بالتراجع عند هذه النقطة، ولكن السعال قد يستمر لفترة أطول، ويتوقف ضيق التنفس بعد حوالي 13 يوما بالنسبة للناجين، أما الوفاة فقد تحدث بعد 18 يوم ونصف من ظهور الأعراض.