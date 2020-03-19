الامارات | أمير موناكو يعلن إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير موناكو يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو، اليوم، في بيان، أن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا لكن صحته ليست في خطر. وأضاف المكتب "الأمير ألبرت يواصل العمل من مكتبه في مقر سكنه الخاص". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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