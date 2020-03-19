حيل ذكية للحصول على شعر كثيف

من منا لا تحلم بشعر كثيف ورائع؟ فجميع نساء العالم مهما اختلفت جنسياتهنّ وأذواقهنّ يسعين باستمرار لإيجاد أفضل الطرق لتبديل حالة خصلات الشعر الضعيفة والباهتة إلى شعر غزير وجميل ومتطاير، لذا فكثير منهن يلجأن لتجربة العديد من المنتجات أو اتباع نصائح أخصائي الشعر المفضل لديهنّ. إذا أردت شعراً ذا قوام كثيف، فلن يقتصر الأمر على تجفيف شعرك في اتجاه معاكس أو اختيار أجود أنواع الموس، بل هناك العديد من الأفكار المبتكرة والحيل الذكية التي ستمنحك الشعر الذي تحلمين به. جمعنا لك أفضل 5 نصائح لضمان حصولك على شعر كثيف ورائع. اقرئي هذه المقالة بتمعّن واستمتعي في الأيام القادمة بشعرٍ لا يخفى جماله على أحد.

أحسني اختيار المنتجات

انتقاء المنتجات الصحيحة هو مفتاحك للحصول على شعرٍ سميكٍ وصحي. أنواع الشامبو التي تحتوي على مواد كيميائية قوية والتي تعطي رغوة كثيفة قد تتسبب في الأذية والجفاف لشعرك، والذي يَبعُد كل البعد عن هدفك في الحصول على شعر ذي حجم كبير ومظهر رائع. نقترح عليك غسل شعرك بشامبو وبلسم Aveda’s Invati Exfoliating Shampoo and Thickening Conditioner لزيادة سماكته. صنع هذا الشامبو بنسبة 97% من المواد الطبيعية، وأثبت أنه يقلّل نسبة تساقط الشعر بحوالي 33%، ويعود الفضل إلى محتوياته المختارة بإتقان من مزيج الكركم العضوي و الجنسغ. يعمل هذا الشامبو على تنقية المسام في فروة الرأس، بينما يقوم البلسم الذي يحوي على بروتينات تعمل على تقوية الشعر من الداخل، يمكنك تطبيقه على فروة الرأس للاستفادة القصوى من فوائده.

لا تخافي من وصلات الشعر

لتحصلي على شعرٍ كثيفٍ بشكلٍ فوري، لا تترددي باستخدام وصلات الشعر. سواءً كنت مبتدئة او خبيرة، ابتعدي عن الخصلات المزيفة والتي سوف تسبب لك أزمة حقيقية عند تطبيقها ونزعها، أنت تحتاجين فقط لتجربة المجموعة الجديدة من خصلات جين أتكين. صنعت هذه الخصلات من شعرٍ طبيعي 100% وجودة عالية، حتى أنها تضيف الطول والحجم لخصلات شعرك الطبيعي، كما تتميز بالسهولة في الاستخدام والعناية بها.

جربي حيلة ما قبل النوم

من المعروف للجميع أهمية الشامبو الجاف في زيادة حجم الشعر وثخانته، لكنك قد لا تعلمين بأنّ استخدامه في الليل قبل الذهاب إلى السرير يعطي نتيجة أفضل بالنسبة لزيادة حجم الشعر. قومي برشه على جذور شعرك قبل النوم، حيث يقوم بامتصاص الزيت الفائض من فروة شعرك أثناء النوم، لتجدي في صباح اليوم التالي أنّ شعرك بات أكثر سماكة وملمسه رائعاً.

غيري اتجاه الفرق في شعرك

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شعرك أذكى بكثير ممّا تظنين. لذا فهو يتأقلم مع التسريحة التي تختارينها له، كما يعتاد على الطريقة التي تقسمينه فيها كلّ يوم، مما يجعل جانبي الفرق معتادان على التسطّح ليبدو حجم شعركِ أصغر. نقدّم إليك طريقة بسيطة للحصول على شعر سميك، بأن تغيّري فرق الشعر بين الحين والآخر، أو أن تشكّلي فرقاً جانبياً إذا كنت تسرحين شعرك إلى الخلف عادةً. سوف ترين بشكلٍ فوريٍ كيف أن هذه الحيلة قد رفعت خصلاتك عن فروة رأسك قليلاً مما أضاف حجماً إلى شعرك، ولتعزيزها ما عليك سوى رش القليل من سبراي الشعر أو القيام بتسريحه إلى الجانب المقابل بلطف.

تناولي الطعام الصحّي

يقال دائماً ’أنتِ نتاج ما تأكلين‘، لذا فمن المنطقي بأن تناولك الأغذية الطبيعية سوف ينعكس بشكلٍ رائع على جسدكِ وشعركِ. لعلمك الطعام الجيد لا يؤدّي فقط إلى زيادة طول شعرك، بل يساعده على النمو بشكلٍ أقوى وأسمك وأكثر صحّة. اكتشفي أفضل الأطعمة التي يجب أن تتناولينها للحصول على ذيل فرسٍ قوي وطويل.

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