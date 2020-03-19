صيحات أحذية لهذا الصيف من أبرز الدور العالمية

تنوّعت تصاميم الأحذية واختلفت موديلاتها لهذا الموسم، فبين صيحة الصنادل الشفافة وأخرى مزودة بشريط يلف الكاحل والأحذية المدببة أي المروّسة تنافست أبرز الدور العالمية وقدّمت لنا تصاميم مميّزة من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020والتي رصدنا لكِ منها أجمل الصيحات.



الأحذية الشفافة موضة صيف 2020

- بالنظر إلى عروض أزياء هذا العام ستلاحظين بزوغ نجم الأحذية الشفافة وأبتكرت ماركات مثل بالمان Balmain وجورجيو أرماني Giorgio Armani أجمل الموديلات، أعتمديها خلال النهار والمساء لتزيدك طولًا.

الصنادل بالكعب العريض

- ترغب كل امرأة في إطلالة أنيقة مواكبة للموضة وفي الوقت عينه مريحة وعملية، وكلها مزايا توفرها الصنادل ذي الكعوب العريضة Chunky Sandals، ألجئي إلى الموديلات التي رصدناها لدى دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، مايكل كورس Michael Kors وكلوي Chloé لتبرزي طول قامتك ولكن تجنبيها اذا كنتِ شديدة القصر.



أحذية كلاسيكية أنيقة اعتمديها مع العبايات



الصنادل المزودة بإبزيم يلف الكاحل

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- صيحة أنيقة عادت إلى واجهة الموضة، وتسابقت أسماء كبيرة على إدراجها ضمن مجموعات ربيع وصيف 2020وفي مقدمتها فندي Fendi وكريستيان سيريانو Christian Siriano، أنتبهي فهذا الموديل لا يلائم القصيرات أعتمديه فقط اذا كان السوار بلون الجلد لأن الملون منه سيقسم طول ساقيكِ ويظهرك أقصر مما أنتِ عليه.

صنادل ملونة آخر موضة هذا الموسم

الأحذية المدببة تزيد من طولك

- لا داعي للتأكيد على أن الأحذية المدببة Pointy Shoes بمختلف موديلاتها توحي بأن من ترتديها تملك ساقين أكثر طولًا، من جانبنا أحببنا الموديلات المصممة من جلود الحيوانات مثل حذاء ألتوزارا Altuzarra، أنتعليه في الصباح والمساء مع العباءة السوداء لتنفحي إطلالتك بالفخامة والتفرد.

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