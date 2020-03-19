علاج فعال لكورونا.. إليك كل ما تريد معرفته عن عقار بلاكنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أعلنت مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية، عن فعالية استخدام دواء بلاكنيل في علاج فيروس كورونا، الذي لم يتم اكتشاف علاج أو مصل مضاد له حتى الآن. وللتعرف على مدى فعالية الدواء في علاج الفيروس. لقراءة المزيد..اضغط هنـــــا:

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