الخل اختيار مناسب لتعقيم المنزل للقضاء على كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: في ظل مخاوف البعض من الإصابة بفيروس كورونا يهتم الكثير بمراعاة معايير النظافة والتعقيم لضمان قتل الفيروسات والوقاية من التعرض لخطر أي عدوى. وتسبب إقبال المواطنين على شراء المطهرات المنزلية في ارتفاع أسعارها بشكل واضح ما دفع البعض للبحث عن بدائل مناسبة تحمل نفس الفعالية، وآمنة على صحتهم، ولعل أبرزها الخل، وللتعرف على كيفية استخدام الخل في التعقيم. لقراءة المزيد..اضغط هنــــا:

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