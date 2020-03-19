شيرين رضا عن إصابتها بفيروس كورونا: إشاعة

نفت الفنانة شيرين رضا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعدما تداولت الأنباء حول إصابتها.

ونشرت رضا عبر حسابها على "تويتر"، صورة خبر يتحدث عن إصابتها بكورونا، معلقة عليه: "إشاعة يا جماعة، ربنا يشفي الجميع وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن على بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله".

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ولم تقف الإشاعات عند الفنانة شيرين رضا، إذ سبقتها الإعلامية بسمة وهبة قبل أن تنفي أيضًا نبأ إصابتها بالفيروس.

وكانت رضا مشاركة بفيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، ‏وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر‎.‎