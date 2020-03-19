منهم الحوامل.. 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا

هناك فئات بعينها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذلك يجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، حتى لا تنتقل إليهم العدوى.

ووفقا لصحيفة "ذي صن"، فإن الفئات التي يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعا لتجنب الإصابة بالفيروس، ما يلي:

مرضى السرطان

المصابون بالسرطان هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات Covid-19، لأن السرطان وعلاجه يمكن أن يضعف أجهزتهم المناعية، ومن المرجح أن يحدث هذا خلال دورة علاج السرطان، ولكن يمكن أن تستمر التأثيرات لبعض الوقت بعد ذلك، وعندما تنخفض القدرة على مكافحة العدوى، فيمكن أن تكون أعراض أي عدوى أكثر حدة وقد تصبح خطيرة.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما

أصبح معروفا أن كبار السن هم الأكثر تضررا من وباء كورونا لأن أجهزتهم المناعية ضعيفة للغاية، ما يعني أن أجسامهم أقل قدرة على محاربة Covid-19.

وقالت الدكتورة سارة غارفيس، في تصريح لصحيفة "ذي صن": "نحن نعلم أنه مع التقدم في العمر، يصبح الجهاز المناعي أقل كفاءة، وهذا هو السبب في أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة لعدوى فيروس كورونا".

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الحوامل

وتصنف النساء الحوامل على أنهن من بين الفئة "الضعيفة" من المجتمع المعرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19. وقال البروفيسور كريس ويتتي، كبير الأطباء في إنجلترا، إن إدراج الحوامل في هذه المجموعة يعد "إجراء احترازيا".

مرضى الصدر

سيتعين على الأشخاص الذين يعانون بشدة من أمراض الصدر مثل التليف الكيسي، أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعا، ومنهم أولئك الذين يعانون من الربو الحاد، ممن يحتاجون إلى دخول المستشفى أو دورات من أقراص الستيرويد.

من يعانون من أمراض شديدة

من المرجح أن يكون لدى المصابين بأمراض شديدة في نظام الجسم، نظام مناعة أقل قوة، ما يعني أن استجابة أجسامهم ليست قوية عند تعرضهم للفيروسات، وعلى وجه الخصوص، واستنادا إلى التقارير المبكرة، فإن 40% من مرضى Covid-19 في المستشفى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

والهدف الرئيسي للفيروس الجديد هو الرئتين ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على القلب، وخاصة القلب المريض، الذي يجب أن يعمل بجد أكبر للحصول على الدم المؤكسد في جميع أنحاء الجسم.

كما ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلات لشخص يعاني من قصور في القلب، حيث يعاني القلب بالفعل من مشكلات الضخ بكفاءة، وبالمثل، يجب أن يكون أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى الحادة (غسيل الكلى) حذرين بشكل خاص ويبقون في عزلة ذاتية.

من يعانون من نقص المناعة الأولية (PID):

تُعرف حالات نقص المناعة الأولية بأنها الاضطرابات التي يكون فيها جزء من جهاز المناعة في الجسم مفقودا أو لا يعمل بشكل طبيعي، وهذا يتركهم مع دفاع طبيعي منخفض أو غير موجود ضد الجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، ومن المحتمل أن يكون ذلك متطابقا مع Covid-19.