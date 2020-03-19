يخلصك من كورونا.. كيف تفرق بين العسل الأصلي والمغشوش؟

ملعقة صباحا يوميا من العسل الأبيض، هي أولى نصائح وزارة الصحة للمواطنين، والتي من خلالها يمكن يعزز جهاز المناعة، وهو خط دفاع الجسم الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومع انتشاره عالميا يجب أخذ الحذر والالتزام بالتعليمات بدقة.

ولسهولة غش العسل، يقدم لك موقع "هن"، 6 طرق مختلفة للتفرقة بين عسل النحل الأبيض النقي الأصلي، والعسل الأبيض المغشوش والذي يمكن أن يباع في الأسواق، بحسب موقع "فوود فرايتي".

اختبار الإبهام

ضع كمية صغيرة من العسل على إبهامك وتحقق من انسكابه أو انتشاره مثل أي سائل آخر، إذا حدث ذلك، فالعسل ليس نقيا.

العسل النقي سميك، بينما العسل المغشوش يسيل.

يلتصق العسل النقي بالسطح الذي يوضع عليه ولا يقطر.

اختبار الماء

خذ ملعقة صغيرة من العسل وضعها في كوب مملوء بالماء. سوف يذوب العسل المزيف أو المغشوش في الماء، بينما يستقر العسل النقي الذي يحتوي على قوام أكثر كثافة في الجزء السفلي من الكوب على شكل كتل.

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الحال نفسه ينطبق على المناديل الورقية أو قطعة قماش بيضاء. إذا قمت بصب العسل النقي على الاثنين، فلن يجري امتصاصه.

اختبار اللهب

العسل النقي قابل للاشتعال. لذا يحب توخي الحذر الشديد أثناء إجراء هذا الاختبار والقيام به على مسؤوليتك الخاصة وبعيدا عن الأطفال.

اغمس عود ثقاب جاف في العسل، ثم أشعله بعلبة الثقاب. إذا أضاء العسل فهو نقي. إذا لم يضئ، فقد يكون مغشوش وقد يحتوي أيضًا على كمية من الرطوبة المضافة أثناء غشه.

استخدم الخل

اخلط ملعقة كبيرة من العسل وبعض الماء و2-3 قطرات من الخل معًا. إذا كان هذا المزيج رغاويًا، فهناك احتمال كبير أن العسل قد غش.

اختبار الحرارة

إذا قمت بتسخين العسل النقي، فسوف يتكرمل بسرعة ولن يصبح رغويًا. ولكن، في حالة العسل المغشوش، قد لا يتكرمل ويصبح فقاعيًا عند التسخين.

خصائص ترى بالعين

يمكن أيضًا تحديد الكثير من الاختلافات بين العسل النقي والمغشوش بالعين المجردة فقط من خلال فحص خصائصه الفيزيائية. العسل النقي كثيف ويتدفق إلى مجرى مائي فقط.

له ملمس ناعم، لن ينفصل أبداً إلى طبقات وله رائحة حلوة مميزة. العسل الخام، وهو العسل في أنقى صوره، غالبًا ما يترك شعورًا بالوخز طفيفًا أو شعورًا حارقًا خفيفًا في الحلق عند تناوله.