المصمم جيسمكو يدعم أول فنانة عربية مصابة بكورونا: ألف لا بأس عليكي

وجه مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، رسالة إلى الفنانة هند البحرينية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، عقب أيام من إعلان الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال "جيسمكو": "ألف لا بأس عليكي يا غالية، شدة وتزول"، مطالبا بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مرفقا صورة قديمة، تجمعهما معا خلال أحد عروض أزيائه، والذي أطلت خلالها ببنطلون أسود مزين بخطوط فضية لامعة، و"بلوزة أوف شولدرز" قاتمة.
خلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 1700 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "حزنت جدا على الخبر"، و"ربنا يشفيها ويعافيها"، و"لفت نظري إنها شبة أحلام جدا".
هند البحرينية تعلن إصابتها بفيروس كورونا
وكانت الفنانة هند البحرينية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من إسبانيا، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس، إذ غردت من داخل الحجر الصحي في أحد المستشفيات في المنامة، قائلة: "مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".
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