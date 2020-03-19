أقمشة تقضي على كورونا.. تعرف عليها

قال الإعلامي شريف عامر، إن فيروس كورونا المستجد يعيش على المعادن والأسطح الزجاجية، فضلا عن الأكياس البلاستيكية.

وأضاف "عامر"، خلال برنامجه "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن الأسطح التي تحتوي على "وَبر" أو أنسجة لا يعيش عليها المرض، متابعا: "الفيروس بيموت عليها على عكس المعادن والإزاز"، مطالبا بتطهير الأسطح بتلك الأقمشة مع الماء المخلوط بالكلور، فضلا عن استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى "موبرة"، وذلك نقلا عن منظمة الصحة العالمية WHO، وهيئة مكافحة الأمراض والأوبئة الأمريكية CDC.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.

أعراض الإصابة بمرض كورونا المستجد

- الشعور بالإعياء.

- الإصابة بالسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى، وفقا لدراسة علمية حديثة، أعدها باحثون طبيون، على 140 مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، وفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي.

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- الإصابة بالآلام في العضلات.

- الإصابة بصعوبة التنفس.

- الإصابة بنزلات البرد.

- الإصابة بالصداع.

- الإصابة بالتهاب الحلق.