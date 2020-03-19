نظّف الخواتم ولا للتوتر.. دليلك الوقائي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تزداد الحاجة إلى وسائل الأمان والنظافة مع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكثر من 159 دولة حول العالم، حتى الآن.

وفي مصر، ارتفعت حالات المصابين بالفيروس الجديد إلى 196 حالة جديدة، من بينهم 26 حالة شفاء، و4 وفيات، بحسب ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أمس.

وأصبح من الضرورة على الجميع اتباع الوقاية الذاتية، للتقليل من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أوضح موقع "bestlifeonline".

-غسل اليدين

يجب غسل اليدين بانتظام، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-المعقم

في حال لم تستطع غسل يديك بالماء والصابون، يصبح المعقم بديل جيد، اختار معقم يحتوي على 60% كحول.

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-تنظيف الإكسسوارات

نظفي الخواتم والإكسسوارات بشكل دوري، باستخدام محلول تنظيف للمطهرات.

- تطهير مقابض الأبواب والإلكترونيات

طهري مقابض الأبواب وأدواتك الالكترونية مثل الهاتف واللاب توب والتليفزيون.

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-العدسات اللاصقة

الأيادي الملوثة يمكن أن تسبب انتشار العدوى، تجنب لمس وجهك بالكامل إن كانت يديك متسخة، واحذر نزع العدسات قبل تطهير يديك.

- المناديل

تخلص من المناديل بشكل دوري، في حال السعال، فلا تستخدمها لأكثر من مرة.

- لا تدخن

فيروس كورونا هو مرض تنفسي، لذلك فالمدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة به.

- التوتر

التوتر والإجهاد يسبب ضعف في مناعة الجسم، لذا عليك تخفيف التوتر والضغط على نفسك.

ممارسة التمارين الرياضية تساعد عل تحسين حالة الجسم بشكل عام.

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- لا للوجبات السريعة

الوجبات السريعة تضعف المناعة الخاصة بالجسم، فتجعله أقل قدرة على مقاومة الأمراض.

- التغذية السليمة

اعتمد على نظام تغذية سليم، مليء بالخضراوات يساعدك على تحسين صحتك ومناعتك.

- تجنب الاختلاط ولمس الآخرين

حافظ على مسافة واسعة مع من حولك، وتجنب لمس الأبواب العامة، ولا تقترب من المرضى، ولا تجلس في مكان مزدحم.

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