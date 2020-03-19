منها تنظيف باب الثلاجة.. 5 استخدامات غير معتادة لشحم السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :
قد لا يدور ببالك أن لشحوم السيارات استخدامات أخرى غير المعتاد عليها.
نستعرض لك هذه الاستخدامات المختلفة وفق ما نقل موقع onegoodthingbyjillee"".
- تنظيف المرايات:
للحصول على مرآة خالية من الضباب والأتربة، يمكنك وضع كمية صغيرة من شحم السيارات، ثم تركه ليجف، وبعدها امسحه بقطعة قماش جافة .
- تنظيف باب الثلاجة:
ضع طبقة من شحم السيارات على باب الثلاجة ثم اغسلها وامسحها بفوطة.
- تنظيف باب الحمام:
لتنظيف باب الحمام من الداخل والخارج ضع كمية من شحم السيارات ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة.
- تنظيف أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:
بدلا من منظف الأسطح، ضع كمية بسيطة من الشحم لتنظيفها ثم غسلها.
- تلميع الحنفيات:
من خلال وضع طبقة من شحم السيارات على الحنفيات لإضافة اللمعان عليها وتنظيفها.
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