منها تنظيف باب الثلاجة.. 5 استخدامات غير معتادة لشحم السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

قد لا يدور ببالك أن لشحوم السيارات استخدامات أخرى غير المعتاد عليها.

نستعرض لك هذه الاستخدامات المختلفة وفق ما نقل موقع onegoodthingbyjillee"".

- تنظيف المرايات:

للحصول على مرآة خالية من الضباب والأتربة، يمكنك وضع كمية صغيرة من شحم السيارات، ثم تركه ليجف، وبعدها امسحه بقطعة قماش جافة .

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- تنظيف باب الثلاجة:

ضع طبقة من شحم السيارات على باب الثلاجة ثم اغسلها وامسحها بفوطة.

- تنظيف باب الحمام:

لتنظيف باب الحمام من الداخل والخارج ضع كمية من شحم السيارات ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة.

- تنظيف أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:

بدلا من منظف الأسطح، ضع كمية بسيطة من الشحم لتنظيفها ثم غسلها.

- تلميع الحنفيات:

من خلال وضع طبقة من شحم السيارات على الحنفيات لإضافة اللمعان عليها وتنظيفها.