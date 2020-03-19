كيف تأثرت أناقة النجمات في زمن الكورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 05:48 مساءً - خطر فيروس كورونا يهدد جميع الناس، وطبعاً هذا الفيروس لا يميز بين شخص وآخر، وقد علمنا حتى الآن بإصابة عدد من النجوم والنجمات، وبعض السياسيين أيضاً بمرض الكورونا مثل توم هانكس Tom Hanks وزوجته ريتا، وكذلك نجمة جيمس بوند الحسناء أولغا كوريلنكو Olga Kurylenko وغيرهم.

ولهذا فإن الجميع يحاول اتخاذ الاحترازات اللازمة عند الخروج من المنزل، وأهمها اعتماد الكمامة والقفازات في بعض الأحيان، وقد رصدنا عدداً من إطلالات النجوم والنجمات في الفترة الماضية في مشاوير مختلفة، وقد ارتدوا الكمامة كنوع من الحماية، ومن الواضح أنهم لم يكترثوا لأناقتهم أو جمالهم على اعتبار أن الصحة والوقاية أهم من الموضة أو أي تفصيل آخر، وإليك التفاصيل.



أناقة النجمات العربيات مع الكمامة:

النجمات العربيات في زمن الكورونا



شاهدنا في الفترة الماضية عدداً من النجمات العربيات مع الكمامة، وقد اعتمدتها إما كنوع من الحماية أو للتوعية من أخطار هذا الفيروس العالمي، وقد بدا من الواضح أنهن وضعن صحتهن فوق أي اعتبار آخر، ولم يكترثن كثيراً لمظهرهن الخارجي مع الكمامة، ومنهن نذكر سيرين عبد النور التي وصلت موقع تصوير مسلسلها الجديد دانتيل في اطلالة كاجوال في الكارديغان الصوفي الطويل باللون الرمادي، وقد غطت وجهها بالكمامة الطبية، وارتدت أيضاً القفازات المطاطية لزيادة الحماية.

ونوال الزغبي أيضاً نشرت صورة قديمة لها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في اطلالة في بدلة رسمية باللون الأزرق من لويس فويتون Louis Vuitton، وقد أضافت لها عن طريق الفوتوشوب كمامة وعبارة “خليك بالبيت” على التيشرت كنوع من التوعية لمتابعيها لاتباع الإجراءات اللازمة.

وشاهدنا أيضاً كلاً من أحلام ونيكول سابا وماغي بو غصن، وقد اعتمدن الكمامات في أماكن مختلفة لضمات الحماية من فيروس الكرونا.

تابعي المزيد : هذه نصيحة هند صبري لمواجهة كورونا

Advertisements



النجمات العالميات مع الكمامة:

النجمات العالميات في زمن الكورونا



وكذلك الأمر كان بالنسبة للنجمات العالميات اللواتي كن حريصات منذ البداية على اعتماد الكمامة في مشاويرهن أثناء السفر أو العمل كنوع من الحماية والوقاية من الفيروس مثل بيلا حديد Bella Hadid التي شاهدناها على متن الطائرة في طريق العودة من أسبوع باريس للموضة، وقد اعتمدت الكمامة، وأيضاً النجمة البريطانية الشابة بيكسي لوت Pixie Lott التي رصدنا لها اطلالة عصرية في المطار اعتمدت فيها فستاناً قطنياً طويلاً مع معطف ثقيل باللون الأبيض السكري، واعتمدت كمامة معرقة بالورود بتصميم لطيف ومرح.

أما عارضة الأزياء نعومي كامبل Naomi Campbell فقد قررت مواجهة الفيروس بكامل العتاد وقد شاهدناها في المطار في اطلالة محصنة مشابهة لاطلالات علماء المخابر مع الكمامة طبعاً، وكذلك رصدنا اطلالات كاجوال للنجمة الشابة صوفي ترنر Sophie Turner وزوجها جو جوناس Joe Jonas وقد اعتمدا الكمامة.



تابعي المزيد : توم هانكس بعد شائعة تدهور حالته الصحية: "اعتنوا بأنفسكم"



شاهدي كيف تأثرت أناقة النجمات في زمن الكورونا، من خلال اعتمادهن الكمامات، والقفازات الطبية كنوع من الوقاية من هذا الفيروس الخطير الذي يتحدى العالم أجمع.