موديلات جاكيت جينز قصيرة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 05:48 مساءً - موديلات القطع المختلفة بخامة الجينز لا غنى عنها بخزانة أي صبيّة، ما بين البناطيل، والفساتين، وكذلك الجاكيت القصير، الذي سيكون حديثنا عنه اليوم؛ لنعرض لكِ موديلات مختلفة، مع طرق تنسيق عصرية للصبايا المحجبات من وحي مدونات الموضة، لتختاري الأفضل لكِ حسب ذوقكِ.





الجاكيت الجينز القصير بتصميم ضيق

الجاكيت الجينز القصير بتصميم ضيق





هذا الموديل من الفاشينيستا أمينة بلال، من الخيارات الجريئة التي يمكن أن تعجبكِ من تصاميم الجاكيت الجينز القصير، خاصة مع اللمسة الضيقة من ناحية طرف الجاكيت، مطاطية قليلًا؛ لتناسب أجسام الصبايا المختلفة.

نسقته أمينة مع قميص طويل أبيض، وبنطلون جينز واسع من نفس اللون؛ لإطلالة كاجوال عملية بالمقام الأول.

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الجاكيت الجينز القصير جدًا مع التنورة المكسرة

الجاكيت الجينز القصير جدًا مع التنورة المكسرة





دلال الدوب، اختارت الجاكيت الجينز القصير جدًا، الأقرب لتصميم الـStomach لتعتمده مع التنورة المكسرة باللون الخردلي؛ لإطلالة مناسبة أكثر لأجواء الربيع والصيف، باختيار السنيكرز والطرحة باللون الأبيض.

المميز بهذا اللوك أنه يناسب كل أعمار الصبايا، ويمنحكِ إطلالة حيوية، مع اللمسة الأنثوية الموجودة بتصميم التنورة.

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الجاكيت الجينز الواسع مع إطلالة الدينم

الجاكيت الجينز الواسع مع إطلالة الدينم





مع عودة أجواء الثمانينات والتسعينات لِمَ لا تطبقين ارتداء الجاكيت الجينز بأسلوب مستوحى من تلك الفترة، كهذا اللوك من لانا حطاب الذي اعتمدت فيه على الجينز الواسع للجاكيت، والبنطلون الجينز بتصميم الـ Paper Bag.

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الجاكيت الجينز مع الستايل الكلاسيكي

الجاكيت الجينز مع الستايل الكلاسيكي





أما هذا التصميم للجاكيت الجينز، فهو يناسب أيضًا إطلالتكِ السواريه لسهرات المساء مثلًا، مع التصميم الحاد لشكل الجاكيت، ولكن أمية زين اعتمدته مع الجينز، والبلوزة الشيفون باللون الأبيض، وأضافت الكعب العالي للصندل المفتوح للمسة كلاسيكية جريئة لإطلالتها.

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