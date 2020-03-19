هل يمكن أن يعيش فيروس كورونا على منتجات التجميل؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 05:48 مساءً - نظراً الى سرعة انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح جميع دول العالم في الوقت الراهن، أصدر مركز السيطرة على الأمراض CDC إرشاداته لتطهير جميع الأسطح والأمكنة التي ينتقل المرض عبرها من شخص الى آخر. لكن ماذا عن مستحضرات المكياج ومنتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها النساء بشكل يومي؟ وهل تحتاج الى تعقيم؟ إليك الإجابة في هذا المقال من الاختصاصيين.

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فيروس كورونا ومنتجات التجميل

فيروس كورونا ومنتجات التجميل



في حين أنه من غير الواضح بالضبط المدة التي يظل فيها فيروس كورونا نشطاً خارج الجسم، إلا أن العديد من الدراسات

تؤكد أن الفيروس يعيش في أي مكان من ساعتين الى تسعة أيام أيام، وذلك على اعتماداً على نوعية الأسطح. لكن في كل الأحوال، يوصي جميع الخبراء بأنه في حال الإصابة بفيروس كورونا، على المرأة تجنب استخدام أي من منتجات التجميل والعناية بالبشرة خلال فترة الإصابة، وأيضاً تجنب مشاركة تلك المنتجات مع أي شخص آخر، لكي لا تنتقل العدوى بالفيروس من شخص الى آخر.

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كيفية التعامل مع منتجات التجميل في ظل انتشار الكورونا

التعامل مع منتجات التجميل في ظل انتشار الكورونا



يوصي الاختصاصيون والخبراء في عالم التجميل والعناية بالبشرة، بتخصيص منطقتين متميزتين في المنزل، ملوثة ونظيفة، فعند العودة الى المنزل، اتركي جميع العناصر والمنتجات التي كانت في حقيبتك في المنطقة الملوثة، بعدها اغسلي يديك جيداً وعقمي جميع المنتجات وأحضريها الى المنطقة النظفية، وهكذا تضمنين القضاء على الفيروس في حال كان موجوداً على أي من مستحضراتك.



تعقيم مستحضرات المكياج ومنتجات العناية بالبشرة

تعقيم مستحضرات المكياج



في ما يتعلق بتعقيم مستحضرات المكياج ومنتجات العناية بالبشرة، فيجب مسح زجاجة أو عبوة جميع مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة بفوطة قطنية مبللة بالمطهر أو المعقم الملائم. أما إذا كنت تشكين في التقاط المستحضر للفيروس من الداخل فلا تقلقي، بل ضعيه جانباً ولا تلمسيه لعدة أيام، بعدها بالإمكان استعماله مجدداً. من جهة أخرى، يحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج على نسبة عالية من المطهرات، مما يجعل الفيروس غير نشط، والمنتجات أقل عرضة للتلوث. وفي العموم، احرصي على غسل فرش المكياج بانتظام، وعقمي حقيبة المكياج وأي منتجات استخدمتها خارج المنزل، مثل أحمر الشفاه والماسكرا ومستحضرات العناية بالبشرة. والأهم أيضاً في هذه الفترة، أن تحرصي على عدم استخدام أي منتجات أو مستحضرات خاصة بإحدى قريباتك أو صديقاتك. إضافة الى أن ممارسات النظافة العامة هي الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالكورونا والحفاظ على مستحضراتك نظيفة وخالية من أي فيروس.

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