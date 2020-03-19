ابنة ملياردير روسي تصاب بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيبت، ماريا تشيغيرينسكايا، ابنة الملياردير الروسي، ألكسندر تشيغيرينسكي، بفيروس كورونا وذلك بعد قضاء أسبوعين في منتجع كورشيفيل للتزلج على الثلج بجبال الألب الفرنسية.

الفتاة عادت بطائرة خاصة إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، حيث نقلتها فورا سيارة الإسعاف و6 ركاب من زملائها وأفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد فرض الحجر الصحي على ركاب الطائرة وأفراد طاقمها الذين وصلوا مع ماريا، إلى موسكو من فرنسا وأجريت لهم الفحوص الطبية والاختبارات.. وينتظرون نتائج الاختبارات، أما ابنة الملياردير فقد أكد الفحص الطبي الثاني الذي أجري لها إصابتها بالفيروس.

ماريا كانت قد نفت في وقت سابق معلومات تخص إصابتها بفيروس كورونا، لكن بعد تأكيد الفحص الطبي الثاني قالت في مدونتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إن الحجر الصحي فرض على أفراد عائلتها كلهم.