للأطفال والبالغين.. تعرف على درجة الحرارة التي يجب الحذر منها لمواجهة كورونا

ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى هي من الأعراض الأولية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذلك تحث الهيئات الصحية الأشخاص الذين يواجهون ارتفاع في درجات الحرارة على العزل المنزلي.

وفي ظل القلق الذي يصاحب الجميع بسبب الخوف من فيروس (كوفيد 19)، لابد من معرفة درجة الحرارة التي تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

ووفقا للهيئة فإن درجة حرارة الجسم العادية عند البالغين هي 37 درجة مئوية، لكنها تتذبذب قليلا اعتمادا على عمر الشخص والوقت من اليوم والنشاط الحالي.

لتصبح درجة الحرارة الطبيعة لجسم الإنسان تتراوح ما بين 36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، أما بالنسبة للأطفال والرضع، تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية 36.4 درجة مئوية.

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وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأنه من الضروري الالتزام بالعزل الذاتي في حال ظهور الحرارة من خلال لمس الصدر أو الظهر والشعور بها في حال كانت شديدة.

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى الحرارة العالية، يعد السعال من الأعراض الأولى التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا، ولذلك، إذا كان هناك سعال جديد ومستمر، بمعنى السعال لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في 24 ساعة، فإنه من الضروري الاتصال بخدمات الطوارئ المخصصة لحالات الإصابة بكورونا لمعرفة ما يجب القيام به.

وفي حين أن العطس ليس من أعراض فيروس كورونا الجديد، لكنه وسيلة ينتشر بها الفيروس.

يُعتقد أن أعراض الإصابة بفيروس COVID-19 تظهر بين يومين إلى 11 يوما، وإذا كنت تعاني من أعراض تشبه البرد، يمكنك المساعدة في حماية الآخرين من خلال البقاء في المنزل عندما تكون مريضا وتجنب الاتصال بالآخرين.

ويجب أيضا تغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ثم رميه وغسل يديك، ومن المهم أيضا غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، فضلا عن ضرورة تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي قد تلمسها، تجنبا للعدوى.