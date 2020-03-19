"لو نشفت من الكحول والجل".. طريقة صنع مرطب اليدين في البيت

غسل اليدين باستمرار لمدة 30 ثانية على الأقل، في حالة عدم توافر الماء والصابون، واستخدام الجل الذي تصل نسبة الكحول فيه من 70، إلى 95%، أو استخدام الكحول الإيثيلي، تعليمات وضعتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا عالميا، ومع استمرار وضع اليدين تحت الماء والصابون، ومع استمرار استخدام الجل أو الكحول لتنظيف اليدين تصبح جافة جدا، وتحتاج إلى ترطيب لتجنب التشققات والانكماش الذي يمكن أن يحدث.

ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل مرطب يدين في البيت بطريقة آمنة تماما، حيث يفضل استخدامه مرتين في اليوم للحفاظ على بشرة يديك نضرة ومرطبة، والتخلص من الجفاف المحتمل من جراء تنظيفها باستمرار، وذلك بحسب "غادة التلي".

طريقة ترطيب اليدين في البيت

ستحتاجين إلى:

كوب شوفان مطحون.

1/4 كوب زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة كبيرة عسل.

4 نقاط زيت عطري.

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1/4 كوب شاي أخضر.

طريقة تحضير المرطب كالتالي:

يذاب زيت جوز الهند في حمام ماء.

يخلط مع الفازلين والعسل والزيت العطري والشاي الأخضر.

يصفى باستخدام مصفاة.

يحفظ في برطمان زجاجي ويستخدم خلال أسبوع.