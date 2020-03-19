تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.. قائمة بالأدوية المسكنة الممنوع تناولها

حذرت العيادة التابعة لمعهد الهندسة وتكنولوجيا الطيران، التابع لوزارة التعليم العالي، من تناول الأدوية المسكنة التي تحتوي على المادة الفعالة "ايبو بروفين" و"ديكلو فيناك"، في معرض نصائحها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتابعت العيادة الطبية في منشورًا لها من تناول هذه الأدوية: "بروفين، باي الكوفان، كتافلام، كولدي فري، كومتريكس، باور كولد آند فري كيتوفان، فولتارين، ديكلاك".

وأوضحت العيادة الطبية بأن هذه الأدوية ممنوعة مع حالات البرد والإنفلونزا هذه الأيام خوفًا من تأثيرها الضار على فيروس كورونا، حيث أنها تنشط الفيروس.

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المسكنات تقلل المناعة وتزود خطر الإصابة بكورونا

كما حذر محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد القلب والأمراض المعدية، من تناول الأدوية التي تُقلل من دور أجهزة المناعة لأنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ونشاطه في الجسم إن وُجد، ويعد أبرز تلك الأدوية هو خافض الحرارة والمُسكن "البروفين" والمضادات الحيوية المُسكنة، والأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي التي يصرفها لطبيب للأمراض المناعية.

وأوضح "عز العرب" خلال حديثه لـ "هُن"، إن تجنب الفيروس يأتي أولًا بعدم التعرض للمصابين، وزيادة مقاومة المناعة، من خلال التغذية السليمة والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات التي تقلل من مناعة الشخص.

وفي حالة ظهور أي أعراض نصح الطبيب بالذهاب إلى الطبيب أولًا، وعدم تناول الأدوية إلا بإشرافه، مشيرًا إلى أن دواء "الباراسيتامول" يعد الأمن من بين تلك الأدوية.

معلومات عن فيروس كورونا المستجد

كورونا، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.