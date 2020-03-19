فيديو.. صينية تتحدى الحجر الصحي وتجري 10 كيلومترات في البيت

لقبت سيدة صينية بـ"عاشقة الرياضة"، فهي لم تستطع التخلي عن نشاطها البدني حتى مع فرض الحجر الصحي في بلادها.

تحب تلك السيدة الصينية ممارسة الرياضة، وكانت تخرج للجري كل يوم، ولكن مع تفشي فيروس كورونا لم يعد أمامها سوى المكوث في المنزل.

"عاشقة الرياضة"، رفضت الخضوع للأمر، وبدأت في ممارسة الرياضة والجري داخل بيتها كل يوم، وتحول نشاطها من الشارع إلى المنزل.

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وبدأت في بث مقاطع مصورة لها أثناء الجري داخل الغرفة، وفي المكان، وممارسة التمارين الرياضية المختلفة، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم"، حتى لقبت بعاشقة الرياضة، وبدأ البعض في مشاركتها ممارسة الرياضة من منازلهم، ووصل إنجازها إلى الجري لـ10 كيلومترات داخل المنزل ذهابا وإيابا وفي المكان بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.