نشرة الموضة| شيرين رضا ونرمين الفقي تخطفان الأنظار.. وياسمين صبري متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعياً نشرة الموضة وآخر صيحات الأزياء وأحدث تقاليعها.

- شيرين رضا تخطف الأنظار:

تألقت شيرين رضا بتنورة طويلة وواسعة مزينة بالكشاكش متعددة الطبقات، باللون الأسود، مع قميص من الساتان باللون الأبيض بصيحة الأكمام الواسعة.

واختارت إكسسوارات شبابية جريئة، إذ ارتدت قفازات مفتوحة من الجلد المزين بالحبيبات البراقة، مع عقد متعدد الطبقات، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العين السموكي، مع أحمر الشفاه باللون الكاشمير.

-درة بلوك ملوكي:

ظهرت درة أثناء تصويرها أحدي مشاهد مسلسل "الحرملك"، بفستاناً طويلاً باللون الأسود، بقصة الأميرات، مزيناً بالكامل من الاعلي بالتطريزات والحبيبات البراقة، بصيحة الأكمام الواسعة والمفتوحة.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل علي الجانبين، مع تاج ملكي باللون الفضي، واعتمدت ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العين الفرعونية، مع اعتماد درجات ترابية.

- نرمين الفقي بإطلالة كاجوال:

اختارت نرمين إطلالة مونوكرومية، إذ ارتدت بنطلون من الدنيم باللون الأسود، مع توب وجاكيت قصير بنفس اللون.

ونسقت مع الإطلالة حذام عند منطقة الخصر، مع حقيبة كروس باللون الأسود، وكاب بنفس اللون، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً.

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- ياسمين صبري بصيحة الكاروهات:

ظهرت ياسمين ببنطلون بقصة ضيقة باللون الأسود، مع توب بنفس اللون، ونسقت مع الإطلالة جاكيت من الكاروهات باللوني الأسود والأحمر.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً، واختارت هاف بوت مزيناً بكرات متدلية من الفرو.

- مي سليم بفستان أبيض:

نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور تجمعها بـ" ابنتها" "لي لي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت بفستان منقوش باللون الأبيض، بصيحة off shoulder، مزيناً بالكامل بطبقات التول، وحرصت على ارتداء ابنتها نفس اللون والتصميم.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

-هنا الزاهد بلوك كاجوال:

ارتدت هنا بنطلون بقصة واسعة باللون الأزرق الفاتح، مع بلوزة باللون الأسود، واختارت حذام رفيع عند منطقة الصدر.

واعتمدت تصفيفه الشعر الضفائر على الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الكاشمير.