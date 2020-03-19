أفكار لهدايا عيد الأم بأقل من 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وفي هذه الأثناء يبحث الكثيرون عن الهدايا المناسبة لتقديمها لـ"ست الحبايب"، لكنّ غلاء الأسعار قد يقف حائلًا عن اختيار الهدية المناسبة.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي تساعدك على تقدم هدية لـ"ست الحبايب" بأقل من 100 جنيه، وفق جولة أجرتها "الخليج 365" على محلات وسط البلد بالقاهرة.

- طقم "شيف مطبخ" بورسلين يتراوح سعره ما بين 55 إلى 85 جنيها.

- طقم جاتوه كريستال يتراوح، سعره ما بين 45 إلى 60 جنيها.

- جذامة معدن 4 دور لحفظ الأحذية يبلغ سعرها 55 جنيها.

- صواني أو طاسات ألومنيوم تبدأ من 80 جنيها.

- طقم عشاء بيريكس 24 قطعة حراري يبلغ سعره 90 جنيها.

- طقم ثلاجة 6 قطع يتراوح سعره من 45 إلى 90 جنيها.

- ساعة ديكور على شكل جيتار، بـ90 جنيها.

- طقم سمك ملون مكون من 7 قطع، بـ60 جنيها .

- طقم توابل على شكل بيت 12 قطعة، بـ65 جنيها .

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- طقم شاي بلكستور وسكرية هدية يبلغ سعره 35 جنيها.

- كولمان مياه 12 لتر، سعره من 55 إلى 90 .

- سبرتاية نحاس للقهوة بـ75.

- طقم شربات منقوش 7 قطع، بـ75 .

- كنكة قهوة بالكهرباء لعمل 3 أكواب قهوة، بـ90 .

- طقم كاسات، من 70 لـ100، حسب الخامة.

- طقم خل وزيت بورسلين، بـ95 .

- صنية فرن يتراوح سعرها من 60 لـ80 جنيها .

- مقلايا تيفال تتراوح، سعرها ما بين 80 إلى 100.

- حقائب متنوعة الموديلات يبدأ سعرها من 50 جنيها، حسب الموديل والخامة.

- شال يتراوح سعره من 60 إلى 85 جنيها .

- بورتفيه يتراوح سعره من 50 إلى 80 جنيها .