أحد أعراض كورونا.. ما هو السعال الجاف المستمر ؟

بالرغم من تحذيرات الصحة العالمية والإرشادات التي تطرحها بين الحين والآخر، إلا أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة كبيرة، مع تسجيل ما يقرب من 200 ألف حالة إصابة بالعدوى وآلاف الوفيات في جميع أنحاء العالم.

ومن بين التحذيرات التي كانت وزارة الصحة العالمية صارمة فيها هي متابعة حركة السعال وتحديدا السعال المستمر الجاف، والذي يعد أحد الأعراض الرئيسية لـ Covid-19.

وتوصي الإرشادات بضرورة عزل الناس لأنفسهم، إذا كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك السعال الجاف والمستمر.

ووفقا لصحيفة "ذي صن"، فإن هناك بعض المعلومات التي يجب معرفتها عن السعال الجاف المستمر وما هو؟

ويعد السعال الجاف المستمر عارضا "كلاسيكيا" لفيروس كورونا، وفقا للدكتورة سارة جارفيس، المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com، والتي تؤكد إن السعال الجاف المستمر هو :

1- جديد بالنسبة لك (أو يختلف عن السعال العادي إذا كنت تعاني منه، على سبيل المثال).

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2- مستمر ومتواصل.

3- يجب أن يستمر لمدة نصف يوم على الأقل.

وتصف إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، "السعال الجاف" على أنه لا يُنتج البلغم أو المخاط، وهو أمر مزعج.

اما عن الأعراض الأخرى بالإضافة إلى السعال الجاف المستمر، يقول مسؤولو الصحة إن أكثر الأعراض الأخرى شيوعا لعدوى فيروس كورونا، تشمل عادة ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

ومع ذلك، نظرا لأن Covid-19 هو فيروس جديد، ما يزال الخبراء يعملون على فهمه، فقد يعاني بعض المرضى من آلام واحتقان وسيلان بالأنف، والتهاب في الحلق أو إسهال، ولكن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا.

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بالمرض، وهي مشابهة لأمراض أخرى، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.

ويقول بعض الخبراء إن بعض الأشخاص لن تظهر عليهم جميع هذه الأعراض.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب أن يطلبوا العناية الطبية.