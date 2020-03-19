بالفيديو.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد زواجهما: أجمل ما شافت عيني

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيهما، احتفالها بعيد زواجهما، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت "أبو النصر" مقطع فيديو مجمع لصورهما على أغنية الفنانة اللبنانية إليسا "أجمل إحساس"، معلقة على الفيديو: "أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك.. كل سنة وأنت حبيبي وعمري وروحي وحياتي كل سنة وأنت أحلى وأجمل حاجة في حياتي والله كل سنة وأنت ضهري وسندي في الدنيا.. بحبك يا أغلى وأجمل ما شافت عيني".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين بالدعاء لهما: "ربنا يحفظكم" "ربنا يخليكم لبعض" "كل سنة وماجد طيب وربنا يحفظكم لبعض".