منى زكي: أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال

وجهت الفنانة منى زكي رسالة للعالم حول مستقبل الأطفال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت منى زكي في تعليقها على صورة لها اليوم الخميس، متحدثة عن أكبر مخاوفها: "أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف اتخيل حال العالم هيكون ايه لو كل الاطفال ديه مالقتش المساعدة اللي هما محتاجينها".
وأكملت في حديثها باللغتين العربية والإنجليزية: "الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم".
جمهور منى زكي تفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "بالتأكيد الاهتمام بالطفولة مسؤولية تقع على عاتق المجتمع والدولة فهم غرس اليوم وثمار المستقبل اسعد الله صباحك وتحية طيبة"، و"عندك حق بحبك جدا".
وتحرص منى زكي على متابعة جمهورها بالصور، والفيديوهات دوما، ينشر لقطات من حياتها اليومية، كما تحرص على المشاركة المجتمعية ونشر التوعية.
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