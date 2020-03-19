فيديو.. حقيقة إصابة بسمة وهبة بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بالإنفلونزا على مدار الـ3 أيام ماضية، لتنفي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من داخل كواليس برنامجها "كل يوم".

ونشرت "بسمة" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيه برفقة طبيبها المعالج لتوجه له الشكر على رعايته لها: "يا جماعة أنا عاوزة أشكر دكتور أحمد دياب، اللي كان ملازمني 3 أيام أثناء تعبي اللي هو دور إنفلونزا مش كورونا، وروحت حللت في الصحة ومعايا شهادات، وكان موجود معايا في البرنامج عشان لو حصل حاجة"، موضحة أنها ستنشر التحاليل عبر حسابها على إنستجرام حتى يطمئن الجميع.

Advertisements

وعلقت أيضًا على مقطع الفيديو: "بعيدًا عن البرنامج والهواء.. دبوس الشرف النهاردة لدكتور أحمد دياب.. الذي أشرف على علاجي لمدة 3 أيام وأحب أطمن الفانز..أنا عملت التحليل الأزمة عندي دور إنفلونزا مش كورونا الحمد لله".

وتفاعل مع الفيديو الكثير من متابعيها: "ألف سلامة عليكي يا أستاذة" "شفاكي الله وعفاكي يا بسومة".

بسمة وهبة تشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة ON.