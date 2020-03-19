إليكِ أبرز أنماط حقائب اليد من فالنتينو لخريف وشتاء 2020

في مجموعته الأخيرة للعلامة الإيطالية "فالنتينو" التي تم عرضها خلال أسبوع الموضة في باريس، اعتمد المصمم بيرباولو بيتشيولي رؤية إبداعية أكثر هدوءا وبساطة مقارنةًبمجموعاته السابقة، والتي تتميز بألوان مشرقة وطبعات مثالية لأثواب السجادة الحمراء.وصُممت مجموعة خريف 2020، التي سيطرت عليها قطع الخياطة الرجالية والإطلالات السوداء بالكامل، من أجل "التركيز على إنسانية الأفراد لتصوير مشاعرهم وعواطفهم"، كماقال المصمم في ملاحظات العرض.

وباعتماده نمط المينيماليست في التصميم، كان هدف المصمم هو إظهار شخصية الفرد، و بالرغم أنه تخلص من التفاصيل الزائدة والمعقدة في الملابس، إلا أنه قام بإضافة لمسةمميزة على الإطلالات باللجوء إلى الإكسسوارات، خصوصًا حقائب اليد المعقدة والغنية بالتفاصيل التي تم عرضها على المدرج.ومن أبرزها حقائب Atelier الجديدة، التي تضم أربع فئات - الكشكشة، والبتلات، والدبابيس المعدنية الصغيرة وربطات البو، وهي تفاصيل لطالما زينت قطع الأزياء الراقية للعلامة الإيطالية، ويبدو أن بيتشيولي يحاول دمج تفاصيل الهوت كوتور في مجموعاته للأزياء الجاهزة للارتداء، حيث قام بذلك سابقا في مجموعة فالنتينو لربيع 2020، حيث أطلق Le Blanc،

وهو خط من القمصان البيضاء القابلة للتخصيص بتفاصيل الأزياء الراقية.وتأتي حقائب اليد بصور ظلية تقليدية مع لمسات عصرية مثل الجلود المبطنة، والأساليب البوهيمية، والأحجام الكبيرة، وتم تقديم الحقائب الجلدية باللون الأحمر والمارونوالأسود، وتشمل أيضًا زخارف من الورود وربطات البو الكبيرة، وكلها تمت إضافتها باستخدام تقنيات الهوت كوتور لإضافة المزيد من البهجة على التصاميم.كما دمج المصمم أيضًا في بعض التصاميم زينة الدبابيس المعدنية الشهيرة للعلامة التجارية الإيطالية، حيث زينت الدبابيس الصغيرة حقائب التوت المترهلة والناعمة، وبرزتحقائب مكونة من طبقات من الجلد على شكل بتلات الورود لتشكل وردة ضخمة.

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