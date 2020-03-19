تعرف كيف تصنع وسادة زفاف للخواتم

كيفية خياطة وسادة زفاف للخواتم؟ سوف تتعلم عن هذا من مقالتنا. سيكون هناك العديد من الخيارات: من منتج قياسي بسيط باللون الأبيض إلى عناصر مثيرة للاهتمام غير تقليدية يستطيع فقط المقربون من المتزوجين حديثًا صنعها. غالبًا ما تحتاج إلى معرفة أسرار الزوجين لإنشاء مثل ملحق زفاف ، لأنه في بعض الأحيان يمكنك وضعه في الحرف اليدوية ، على سبيل المثال ، مكان التقاء القلوب المحبة أو هوايتهم المفضلة.

ستخبرك المقالة بالتفصيل كيف يمكنك صنع منصات للخواتم بأيديك ، وما هي المواد التي تحتاج إلى شرائها ، وما أشكال الفوط الصحية ، وكيفية ربط الخواتم حتى لا تفقدها في طريقها إلى المذبح.

الدانتيل من الجانبين

على الرغم من أن منصات الحلقة تأتي بأشكال مختلفة ، على سبيل المثال ، مستطيلة ، مدورة ، في شكل قلب ، سننظر أولاً في إصدار منتج مربع قياسي. للخياطة تحتاج إلى التقاط قطعتين من القماش الرقيق الأبيض. يمكنك استخدام كريب دي شاين أو حتى الأطلس. كحشو ، يمكنك أن تأخذ كل من winterizer الاصطناعية والصوف القطني الاصطناعي. للزينة شراء شريط منحوت الدانتيل. تقام الحلقات في الوسط بمساعدة شريط صقيل أبيض رقيق. يمكن ربطها معًا أو بشكل فردي.

قطع النسيج جعل نمط من الورق المقوى. عند القطع على طول الخطوط ، لا تنس أن تترك 1-1.5 سم على طول حواف طبقات من جميع الجوانب. يتم ربط الدانتيل في الجزء الأمامي من وسادة حلقة (قطع بها نفس المعايير). يتم خياطة الغرز على الجانب الخطأ أولاً مع الغرز يدويًا ، ثم يتم تثبيتها من ثلاثة جوانب.

بعد ذلك ، تحتاج إلى إخراج القماش على الجانب الأمامي وملء الجيب بالملء المحدد. سيبقى في النهاية لخياطة الجانب الأخير من التماس الداخلي وإرفاق الشريط في المنتصف. يتم التعامل مع حواف الأشرطة مع طلاء الأظافر واضحة.

زخرفة الحرف في الزوايا

حلقات وسادة لحضور حفل زفاف ، يمكنك ترتيب بشكل مختلف قليلا. تُخيط قاعدة النسيج الأبيض بالطريقة الموصوفة سابقًا ، وتربط بين الجزأين ذي الشكل المربع. صُنع زخرفة المنتج بمساعدة قطعة من الأورجانزا التي تقص الوسادة بحيث يكون النمط المطبوع في الزوايا وفي المنتصف.

من الممكن اختيار النقطة المركزية مع زهرة من الخرز ، بعد أن خيطت الديكور من خلال جميع الحرف. وبالتالي ، يتم تشكيل دنت صغيرة في وسط الوسادة. يتم ذلك من أجل إصلاح موقف الحلقات. لا تنسى خياطة الشريط الرفيع ، لأنه سيتم إرفاقه به قبل الحفل.

لهجة مركز مشرق

بعد إنشاء النموذج ، يتم خياطة وسادة الحلقة هذه مع شريط عريض. يمكنها تحريك كل الحرفة أو تركها فقط في المقدمة. ألوان الشريط يمكن أن تختار أيًا ، باستثناء الأسود ، بالطبع. النسيج الأبيض مزين بأحجار الراين الملصقة والحصى والخرز. يمكن أن يكون لون عناصر الزخرفة محايدًا - أبيض أو شفاف ؛ ومع ذلك ، فإن العناصر التي تطابق الشريط من حيث اللون ستبدو جميلة.

عندما ينتهي الجزء الرئيسي من خياطة منصات خواتم الزفاف ، يتم ربط شريط عريض في الوسط بشريط رفيع بلون مماثل ، مع الحفاظ على القماش. تم تحديد مكان الخواتم بواسطة بروش من قلوبين. نهايات الشريط الرفيع تشبث النهايات الطويلة. خلال الحفل ، عليهم أن يعلقوا حلقة واحدة وأخرى.

الاختراق الدقيق

سوف الحرف الساتان لحفل الزفاف تكون لطيفة ورومانسية ، إذا كان لون النسيج لاختيار الباستيل. يمكن أن يكون وردي شاحب ، خوخ وحتى أرجواني شاحب. يتم مطابقة النهاية تماما مع القاعدة. يجب أن يشغل إدراج الدانتيل أكثر من نصف المساحة الكلية للجانب الأمامي للمنتج.

لإرفاق الحلقات ، استخدم شريطًا كثيفًا واسعًا في لهجة حتى لا تسقط الحلقات ، بل تلتصق بفتحات القوس. يتم سحبها مباشرة إلى عقدة. يتم التعامل مع حواف الشريط باستخدام غراء PVA بحيث لا يفسد. سوف الخرز في شكل قطرات تبدو مثيرة للاهتمام في الزوايا.

الحرف اليدوية من أشرطة واسعة النسيج

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يمكن صنع وسادة حلقة ملفتة للنظر (انظر الصورة أدناه) من شرائط متطابقة من شرائط الساتان بواسطة النسيج. للقيام بذلك ، تحتاج إلى توسيعها على سطح مستوٍ وكل جزء أفقي بدوره للسحب من خلال الخطوط العمودية.

في نهايات جميع تثبيتها مع دبابيس. عند الانتهاء من الحياكة ، يتم إرفاق الحواف على طول المحيط. مخيط الجانب الخلفي ببساطة من قماش الساتان. مع الخياطة النهائية للأجزاء على الجانب الخطأ ، يتم وضع شرائح من الدانتيل المنحوت على الجانبين.

في الجزء الأمامي من الجزء الأول ، يتم خياطة شريط أزرق رقيق ، والذي سيتم ربطه لاحقًا بحلقات الزواج. مكان المرفق مغلق بقوس أفقي واسع مع إبزيم زخرفي.

شعر القلب

إذا كان شخص ما في العائلة مغرمًا بتلوث الصوف المحبب ، فدعوه إلى إنشاء مثل هذا القلب المحبوب. من الممكن تشكيل المنتج بأي منتج آخر ، لكن من الأنسب تكوين قلب.

يتم خياطة شريط للقلاع في وسط الجزء الأمامي.

المنتجات غير التقليدية

المتغيرات من منصات الزفاف لحلقات مختلفة كثيرة جدا. إذا كان الحب بين فتاة وصديقها قد نشأ في منتجع على شاطئ البحر ، فسيكون من المنطقي اتخاذ موقف لخواتم من قذيفة ضخمة. بالطبع ، تحتاج أولاً إلى تزيينه بشكل فعال. في الصورة أدناه يمكنك أن ترى كيف يمكن القيام به تقريبا.

يتم لصق الحافة بأكملها مع أحجار الراين والخرز من مختلف الأحجام. الجزء المركزي لديه سماكة بسبب عدة قذائف صغيرة لصقها. لقوة التعلق من الأفضل استخدام مسدس الغراء.

لا يتم ربط الحلقات بالشريط (كما في الإصدار التقليدي للحرف اليدوية) ، ولكن على الحبات الكبيرة الملصقة على الجزء الأمامي من الغلاف.

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